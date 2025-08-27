En vivo

Espectáculos

El dolor de Daniela Celis al enterarse de que Thiago Medina se encontró con la Tana

La influencer rompió en llanto al enterarse de que su ex pareja le mintió.

27/08/2025 | 08:21Redacción Cadena 3

FOTO: El dolor de Daniela Celis al enterarse de que Thiago Medina se encontró con la Tana

Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano, rompió en llanto al enterarse en vivo que su ex pareja Thiago Medina, padre de sus hijas, mantuvo un encuentro íntimo con Katia “la Tana” Fenocchio, quien salió a confirmarlo en un móvil de LAM.

Entre las repercusiones que surgieron por el “careo” que la ex pareja hizo en Nadie dice nada, las cámaras de LAM buscaron el testimonio de la ex hermanita sobre los rumores de un vínculo entre ella y el ex de “Pestañela”. Lejos de negarlo, la “Tana” brindó detalles sobre el encuentro y como se conocieron.

"Lo conocí en el cumpleaños de Cami (Deniz), que somos amigas, y pegamos buena onda. Nos seguimos en Instagram y todo. Lo demás son... hechos... no estuvimos en su casa, fue en una excasa mía. Me parece un buen pibe, bien. Me sorprende que todo esto se haya destapado. Nunca quise decir nada", reconoció.

Y no ocultó su desagrado al ver que la nombraron en el “careo”, cuando ella había preferido guardar el silencio: "Como fue una aventura del momento, por ahí nadie quería hablar, por eso cuando vi el video dije: '"¿para qué me cuido tanto de hablar si están hablando?'".

Al escuchar las palabras de la “Tana”, Daniela Celis desbordó en llanto porque, si bien tenía la información, su ex pareja le había negado el encuentro: “No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad. Le pregunté y no fue sincero conmigo, y enterarme en televisión fue muy fuerte”.

No me lo merezco, y la gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco”, agregó.

De esta forma, la influencer sentenció que esta fue la gota que rebalsó el vaso: "¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos? Algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo. Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir”.

Y cerró: “Yo creo en la familia y lo venía re bien. Lo veía re dulce y como que la estaba remando y le creí todo”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

