FOTO: El desgarrador posteo de Maru Botana a 17 años de la muerte súbita de su hijo Facundo, de 6 meses

La reconocida chef Maru Botana conmovió a sus seguidores con un desgarrador posteo en redes sociales, al cumplirse 17 años de la muerte súbita de su hijo Facundo, quien falleció a los seis meses de vida. En un emotivo mensaje, Botana expresó el dolor que aún persiste en su corazón y compartió cómo transita este día tan difícil.

"Hoy es el día. El día en que si pudiera volvería todo para atrás, o el día en que desearía que nunca hubiese existido", comenzó el texto de la cocinera. Según supo Noticias Argentinas, el posteo se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores, muchos de los cuales compartieron sus propias experiencias de pérdida.

En su publicación, Maru Botana abrió su corazón sobre el impacto de la pérdida y cómo el amor de su hijo Facundo sigue presente en su vida y en la de su familia.

"El siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos"

"Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto, sabemos que los días especiales son difíciles. Son esos días que nos hacemos mil preguntas sin respuestas, son esos días que no entendemos nada y que tenemos una especie de angustia, tristeza y una incomodidad difícil de explicar", escribió.

La chef reveló que le hace bien compartir su tristeza con quienes han sufrido pérdidas similares. "Él siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos, me acompaña y nos cuida", expresó, destacando cómo el recuerdo de Facundo une a la familia.

Botana también rememoró momentos cotidianos: "Como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos o cuando Mari quería que lo acompañaras a fútbol en tu huevito. Tan chiquitos todos y tan triste el momento que les contamos que te habías ido al cielo".

A pesar del dolor, la chef compartió una reflexión sobre cómo se aprende a vivir con la ausencia: "Pasan los años, la mochila pesa menos, y se aprende y se puede. Pero si alguna enseñanza me quedó, después de que te fuiste, fue el caudal de amor que nos dejaste y la unión entre todos".

"Gracias Facu, hoy y siempre con vos en nuestras vidas", concluyó Maru, en un tributo conmovedor a su hijo.