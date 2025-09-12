El desgarrador mensaje de Morena Rial a su hijo Francesco: “Te extraño una vida, perdón”

Morena Rial volvió a expresarse en redes sociales con un emotivo mensaje para su hijo Francesco Benicio, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni. En una historia de Instagram, la hija de Jorge Rial compartió una foto junto al niño y escribió: “Te amo. Te extraño una vida, hijo. Perdón”.

La publicación estuvo acompañada por la canción Nunca lo olvides, del grupo Airbag, cuyo fragmento musical decía: “Nunca te olvides que te doy mi vida. Te extraño de noche, te quiero de día. Y quiero llevarte por siempre conmigo”.

Desde hace varios meses, Francesco vive en Córdoba con su padre, luego de que la Justicia le otorgara la tenencia exclusiva tras una serie de conflictos familiares y judiciales con Morena. La decisión fue tomada por la Cámara de Familia N°2 de Córdoba el 29 de octubre de 2024, revocando así la custodia compartida que existía hasta ese momento.

De acuerdo al fallo, el niño fijó residencia legal en Córdoba, lo que limita a Morena en sus posibilidades de compartir tiempo con él. Puede visitarlo en la provincia, pero no llevarlo a Buenos Aires ni pasar largos períodos con su hijo.

Cabe recordar que la situación de Morena Rial en los últimos años ha sido marcada por la inestabilidad. Desde sus públicas disputas con su padre hasta su paso por la cárcel, donde estuvo detenida en febrero durante una semana, acusada de formar parte de una banda dedicada al robo de viviendas. En ese momento, la actual pareja de Ambrosioni, Camila, reveló que Morena llevaba tres meses sin ver a Francesco.

Recién en marzo de este año la mediática pudo viajar a Córdoba para reencontrarse con su hijo mayor y presentarle a Amadeo, su segundo hijo, nacido en octubre de 2024 fruto de su breve relación con Matías Ogas. Paradójicamente, fue el mismo mes en que se dictó que Francesco debía permanecer de manera permanente bajo la custodia de su padre.