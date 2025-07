El consejo de Facundo Ventura: “Que mi papá dirija intercountries”

Luis Ventura fue agredido en un partido del ascenso mientras dirigía al equipo Victoriano Arenas. El periodista quedó internado y no pudo asistir a la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2025.

Su hijo, Facundo Ventura, fue quien se encargó de contar cómo seguía su estado de salud, pero en Mujeres Argentinas reveló que le pidió a su padre que se retire de su rol de director técnico del ascenso.

“Por suerte fue solamente el golpe. No pudo ir a los Martín Fierro. Los estudios le dieron bien, pero el médico le dijo ‘te podés ir a tu casa, pero te recomendamos que te quedes en observación por las dudas’. Quería ir, lo tuve que frenar yo. Le dije que se quedara”, contó el hijo del periodista.

“No se sabe quién es el agresor. El tema nace en una pica que había con el arquero del equipo rival, que había atajado en Victoriano Arenas y que había sido culpado de haber ido a menos por los compañeros. Ya hubo problemas en este club, en 2018 lo patearon en el piso, en este mismo estadio. Mi viejo estaba yendo tranquilo y este muchacho entró, le pegó”, agregó.

Sobre la salud de su padre, explicó que “tiene un pequeño chichón del lado derecho de la cabeza. El muchacho tuvo tiempo a medirlo”.

Por último, contó que le aconsejó a su padre que se retire de esa actividad: “Se lo vengo diciendo hace años, lo vamos a sentar y le vamos a pedir que se deje de embromar. Esto no le genera un ingreso, es un hobby. Si tiene ganas de dirigir, que dirija las inferiores, que dirija un intercountry, pero las inferiores están muy jodidas. Fíjate que se acuchillaron en la tribuna, qué me da la seguridad que el día de mañana no entren y lo apuñalen”.