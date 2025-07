El conmovedor y desgarrador video de Ricardo Darín por los 31 años del atentado a la AMIA

Ricardo Darín grabó un video para convocar al acto por la conmemoración de los 31 años del atentado a la AMIA.

“Los aniversarios más recordados tienen números redondos, 10, 20, 30, esos que parecen marcar un momento importante. ¿Quién conmemora los 14 años de algo? ¿Los 22? ¿Los 31?”, comenzó el actor.

“Eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento, como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, continuó Darín.

“El dolor no entiende de números. No necesita una cifra precisa para seguir estando. El dolor sabe de preguntas que no encuentran respuestas, de búsquedas eternas. El dolor de sufrir un ataque más en Argentina, en nuestra propia casa y la impotencia de sentir que pasan los años y no pasa nada”, siguió con su mensaje en el que convocó al acto para el 18 de julio, a las 9:30, en Pasteur 633.