"Dios te bendiga": el emotivo saludo entre Leo Messi y Charly García
Leo Messi cerró su último partido como capitán de Argentina con una victoria ante Venezuela. A la salida, se encontró con el músico.
05/09/2025 | 06:45Redacción Cadena 3
Leo Messi fue la estrella de la noche del jueves, cerrando con una victoria su último partido como líder de la Selección Argentina en nuestro país. En una noche colmada de emoción, no faltaron las estrellas que dieron el presente en el partido Argentina-Venezuela que se jugó en el Monumental.
A la salida del estadio, el astro del fútbol se topó con Charly García, quien se encontraba esperándolo a la salida para saludarlo. Sin dudarlo, Messi paró su auto para compartir unas palabras con el músico para luego tomarse unas fotos junto a otros jugadores y el “Chiqui” Tapia.
“Chau. Dios te bendiga”, llegó a decir García al compartir un saludo de manos con el ídolo del fútbol.
El emotivo momento fue captado por las cámaras de los presentes y difundido en redes sociales.
Lectura rápida
¿Quiénes se encontraron tras el partido? Leo Messi y Charly García se encontraron tras el partido Argentina-Venezuela.
¿Dónde ocurrió el saludo? Ocurrió en las afueras del Monumental, tras el partido.
¿Qué dijo Charly García a Messi? Dijo: “Chau. Dios te bendiga”.
¿Cuándo sucedió el encuentro? Sucedió el jueves por la noche, tras el partido.
¿Cómo fue recibido el momento? Fue bien recibido, con capturas y difusión en redes sociales.
[Fuente: Noticias Argentinas]