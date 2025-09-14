Difunden un nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue tras el accidente

El estado de salud de Thiago Medina, quien sufrió un grave accidente en moto, sigue siendo "delicado", según los últimos detalles revelados en el programa Infama de América TV.

La información médica más reciente indica que el joven continúa internado con pronóstico reservado, aunque se observan "leves mejorías".

La periodista Pilar Smith fue la encargada de actualizar la información en el programa conducido por Marcela Tauro. "Aseguran que sigue en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer. Igualmente sigue en estado crítico", explicó.

Por su parte, el periodista Oliver Quiroz, desde el entorno de Thiago, agregó que la familia del joven prefiere mantener un bajo perfil y no convertir la situación en un "show mediático". Los familiares están pidiendo cadenas de oración por la pronta recuperación de Thiago.