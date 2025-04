Diego Brancatelli lanza insultos a Pampito en una acalorada discusión en vivo

Diego Brancatelli y Pampito protagonizaron un fuerte cruce durante un programa en vivo, donde las diferencias ideológicas entre ambos salieron a la luz de manera explosiva. Este enfrentamiento ocurrió mientras Brancatelli criticaba las relaciones sentimentales del político Javier Milei, sugiriendo que le gustaría que se vinculara con su compañera Mariana Brey. "¿Cuánto duró la relación de Fátima? Los contratos duran el mismo tiempo, es más cantado que Lali", aseguró Brancatelli, dando paso a una serie de comentarios más agudos.

Al continuar con sus opiniones, Brancatelli indicó que, en su opinión, no existen amores verdaderos en las últimas relaciones de Milei. Declaró que consultó a Mariana Brey sobre un posible romance con el presidente, a lo que ella respondió que solo había mutuo respeto. "Ojalá que sea la próxima, y si fuera así, sería la más genuina. Ella es admiradora de las políticas del Presidente", comentó Brancatelli.

Sin embargo, el momento más álgido de la discusión llegó cuando Brancatelli arremetió contra Pampito, calificándolo de "gorila" y descalificando su trabajo. "Me parece un pelotudo, es un boludo bastante importante. Hay gente que no tiene código. Yo no soy parte, no somos todos la misma mierda", sentenció Brancatelli, quien expresó que Pampito debería ser más directo si tenía algo que decirle.

Ante estos ataques, Pampito no tardó en responder. Al ver las declaraciones de Brancatelli, dijo: "Claro que no somos lo mismo, vos militás, sos kirchnerista, un periodista militante. Critiqué a Milei mil veces, pero puedo ser objetivo y preferir un gobierno más que otro". Esta respuesta avivó aún más la discusión entre ambos, dejando claro que sus posturas distan significativamente.

La controversia ha generado gran revuelo en las redes sociales, con numerosos comentarios que apoyan a uno u otro periodista. La comunidad ha quedado expectante ante las futuras interacciones entre estas figuras mediáticas, y muchos esperan que esta tensa situación no se apague pronto.