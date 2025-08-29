Detalles del casamiento de Nicolás Cabré con Rocío Pardo en Córdoba
La celebración se llevará a cabo el 5 de diciembre en una estancia cerca de Carlos Paz, donde podrán asistir hasta 400 invitados y algunos hospedarse.
29/08/2025 | 12:13Redacción Cadena 3
FOTO: Rocío Pardo y Nicolás Cabré apuestan a su amor
Nicolás Cabré se casó a fin de año con Rocío Pardo y ya estuvieron con todos los preparativos correspondientes para el gran evento, que fue el viernes 5 de diciembre.
Según contaron en Puro Show, la boda ocurrió en una estancia exclusiva en la zona del Valle de Punilla, muy cerca de Carlos Paz, donde se instalaron durante la temporada de verano para trabajar allí.
El lugar elegido fue una estancia colonial, llamada Estancia Bosque Alegre, que estuvo inmersa en medio de la naturaleza. Dentro hubo un salón de fiestas donde entraron hasta 400 invitados. Además, se pudieron hospedar hasta 28 personas, por lo cual algunos invitados selectos se quedaron a pasar el fin de semana.
El costo del cubierto fue de 100 dólares por persona, aunque fue probable que gran parte del evento se realizara por canje, tal como hicieron con la nueva casa en la cual viven.
Rocío Pardo mostró en redes sociales que ya tuvo su primera prueba de vestido de novia con Ana Pugliesi. El traje del novio lo diseñó Daniel Casalnovo.
[Fuente: Noticias Argentinas]