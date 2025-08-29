En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Detalles del casamiento de Nicolás Cabré con Rocío Pardo en Córdoba

La celebración se llevará a cabo el 5 de diciembre en una estancia cerca de Carlos Paz, donde podrán asistir hasta 400 invitados y algunos hospedarse.

29/08/2025 | 12:13Redacción Cadena 3

FOTO: Rocío Pardo y Nicolás Cabré apuestan a su amor

Nicolás Cabré se casó a fin de año con Rocío Pardo y ya estuvieron con todos los preparativos correspondientes para el gran evento, que fue el viernes 5 de diciembre.

Según contaron en Puro Show, la boda ocurrió en una estancia exclusiva en la zona del Valle de Punilla, muy cerca de Carlos Paz, donde se instalaron durante la temporada de verano para trabajar allí.

El lugar elegido fue una estancia colonial, llamada Estancia Bosque Alegre, que estuvo inmersa en medio de la naturaleza. Dentro hubo un salón de fiestas donde entraron hasta 400 invitados. Además, se pudieron hospedar hasta 28 personas, por lo cual algunos invitados selectos se quedaron a pasar el fin de semana.

El costo del cubierto fue de 100 dólares por persona, aunque fue probable que gran parte del evento se realizara por canje, tal como hicieron con la nueva casa en la cual viven.

Rocío Pardo mostró en redes sociales que ya tuvo su primera prueba de vestido de novia con Ana Pugliesi. El traje del novio lo diseñó Daniel Casalnovo.

Lectura rápida

¿Qué evento ocurrió? Nicolás Cabré se casó con Rocío Pardo.

¿Cuándo se celebró la boda? La boda fue el 5 de diciembre.

¿Dónde tuvo lugar la ceremonia? En la Estancia Bosque Alegre, en Valle de Punilla, Córdoba.

¿Cuántos invitados asistieron? Hasta 400 invitados pudieron asistir a la boda.

¿Cuál fue el costo del cubierto? El cubierto tuvo un costo de 100 dólares por persona.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho