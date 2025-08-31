Definición clave en "La Voz Argentina": qué pasa este domingo y a qué hora
El programa de Telefe tiene una gala más que especial este domingo, con muchas emociones en juego.
31/08/2025 | 19:27Redacción Cadena 3
La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, se prepara este domingo para una gala de definiciones, en el marco de la presente etapa de los “Playoffs”.
En su horario habitual de los domingos, a las 22, el programa conducido por Nico Occhiato tiene las respectivas eliminaciones por el voto del público.
En la fase de los "Playoffs", los once integrantes de un mismo equipo se presentaron en el escenario e interpretaron una canción de forma individual.
La decisión se dividió en dos partes: el coach salvó a cinco concursantes, mientras que el público, a través de su voto, ahora debe elegir a los tres favoritos que continuarán en el certamen. Los tres artistas con menos votos quedaron eliminados.
Cómo ver en vivo La Voz Argentina
El reality se puede seguir en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se pudo seguir en MiTelefe.
[Fuente: Noticias Argentinas]