En vivo

La Cadena del Gol

River vs. San Martin (SJ)

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

River vs. San Martin (SJ)

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Racing vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Definición clave en "La Voz Argentina": qué pasa este domingo y a qué hora

El programa de Telefe tiene una gala más que especial este domingo, con muchas emociones en juego.

31/08/2025 | 19:27Redacción Cadena 3

FOTO: Definición clave en La Voz Argentina: qué pasa este domingo y a qué hora dan el reality

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, se prepara este domingo para una gala de definiciones, en el marco de la presente etapa de los “Playoffs”.

En su horario habitual de los domingos, a las 22, el programa conducido por Nico Occhiato tiene las respectivas eliminaciones por el voto del público.

En la fase de los "Playoffs", los once integrantes de un mismo equipo se presentaron en el escenario e interpretaron una canción de forma individual.

La decisión se dividió en dos partes: el coach salvó a cinco concursantes, mientras que el público, a través de su voto, ahora debe elegir a los tres favoritos que continuarán en el certamen. Los tres artistas con menos votos quedaron eliminados.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality se puede seguir en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se pudo seguir en MiTelefe.

Lectura rápida

¿Qué evento se desarrolla? La gala de definiciones de "La Voz Argentina".

¿Quién lo conduce? El programa es conducido por Nico Occhiato.

¿Cuándo se emite? Se emite este domingo, a las 22.

¿Cómo se vota? El público vota para elegir a sus tres concursantes favoritos.

¿Dónde se puede ver? Se puede ver en Telefe y en servicios de streaming como Telecentro Play y Flow.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho