FOTO: Definición clave en La Voz Argentina: qué pasa este domingo y a qué hora dan el reality

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, se preparó este domingo para una gala de definiciones, en el marco de la presente etapa de los “Playoffs”.

En su horario habitual de los domingos, a las 22 horas, el programa conducido por Nico Occhiato tuvo las respectivas eliminaciones por el voto del público.

En la fase de los "Playoffs", los once integrantes de un mismo equipo se presentaron en el escenario e interpretaron una canción de forma individual.

La decisión se dividió en dos partes: el coach salvó a cinco concursantes, mientras que el público, a través de su voto, ahora debe elegir a los tres favoritos que continuarán en el certamen. Los tres artistas con menos votos quedaron eliminados.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality pudo seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se pudo seguir en MiTelefe.