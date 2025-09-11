Cuándo se estrena la segunda temporada de "Beauty in Black" en Netflix

FOTO: A qué hora se estrena la segunda temporada de "Beauty in Black" en Netflix

Netflix se preparó para el estreno de la segunda temporada de "Beauty in Black", una serie creada por el reconocido director y productor Tyler Perry.

La trama de esta producción que en su primera temporada fue furor se centró en la intersección de dos mundos completamente diferentes: el de una familia adinerada y el de una joven luchadora por sobrevivir.

A qué hora se estrena "Beauty in Black", temporada 2

Los nuevos episodios llegaron este jueves 11 de septiembre a la plataforma y se esperó que se encontraran disponibles desde las 4 de la madrugada.

De qué trata "Beauty in Black"

La serie siguió a Kimmie, una joven que se encontró en una situación difícil después de ser expulsada de su casa por su madre. Para poder salir adelante, Kimmie buscó oportunidades y terminó trabajando en un club de striptease. Sin embargo, su vida tomó un giro inesperado cuando se cruzó con la familia Bellarie, una dinastía que posee una exitosa marca de cosméticos.

La familia Bellarie, liderada por Mallory, vivió una vida de lujo y poder. Pero detrás de esta fachada, se escondió una serie de secretos oscuros y un negocio turbio de tráfico de personas. La llegada de Kimmie a sus vidas desestabilizó el equilibrio y puso al descubierto las grietas de esta familia aparentemente perfecta.

En resumen, "Beauty in Black" es una serie dramática que combina elementos de suspenso, intriga y romance. Es una historia conmovedora sobre la resiliencia humana y la lucha por alcanzar el éxito.