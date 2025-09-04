FOTO: Cristian Mercatante, agredido en acto de Milei, advierte sobre el riesgo para niños

El periodista de América TV Cristian Mercatante fue golpeado este miércoles por la noche mientras cubría el acto de cierre de campaña del presidente Javier Milei en el partido de Moreno. Las primeras imágenes que se conocieron del hecho lo mostraron con el rostro completamente ensangrentado.

Por la mañana del jueves, el cronista fue a Desayuno Americano, el programa de Pamela David, donde trabajaba como cronista y habló sobre el incidente: "Estoy cansado, me levanté a las 5 de la mañana, adrenalina pura. No estoy dolorido".

Cristian contó que se trataba de un grupo de encapuchados: "Los encapuchados estaban detrás de la garita policial, eran tipos grandotes, yo pensaba que era fuerza de choque de La Libertad Avanza, les pregunté si eran personal policial, pero no respondieron. Solo se movieron ante la llegada de Milei".

Luego recordó cómo fue el momento del impacto: "Sentí como una piña, pero escuché la explosión del vidrio. Este impacto a un nene lo mata, estaba lleno de criaturas, no entiendo que hace la gente llevando bebés, ya se sabía que podía pasar esto".

"No sé quiénes son los encapuchados. O son personal policial o son fuerza de choque de La Libertad Avanza", analizó el cronista.