FOTO: Cris Morena reapareció en público tras el fallecimiento de su nieta Mila: su emotivo mensaje

Cris Morena hizo su primera aparición pública tras el lamentable accidente de su nieta Mila Yankelevich tras el cual falleció. La creadora de Casi Ángeles subió al escenario de la última función de Erreway y le dedicó el show a su hija Romina, que cumpliría años el 5 de septiembre.

Además de tener el recuerdo presente de su hija, la productora también celebró el natalicio de Camila Bordobona que se celebraba aquel día: “¡Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa! El cumple de Cami y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo, y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!”

En el espectáculo, Cris Morena expresó: "Además de todo, quiero agradecerles mucho a Erreway y a todos porque estoy acá”, agradeció.

Por otra parte, mandó un saludo al cielo a Romina y Mila: “Mañana es el cumple de mi hija Romina que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz, gracias. A través de la música, la amistad, el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces nos importaban.”

Por último, celebró la llegada del mega espectáculo que llenó de nostalgia a toda una generación: “Me hizo rebelde, dejé lo cómodo. Aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba. La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino.