Conflicto en el programa Mujeres Argentinas: cruce entre Jorge Macri y Amalia Guiñazú

El programa Mujeres Argentinas se encuentra en el ojo del huracán tras un acalorado enfrentamiento entre Amalia Guiñazú y el jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri. La situación escaló cuando la periodista, durante un segmento en vivo, expresó sus inquietudes hacia Macri, generando una serie de reacciones en el estudio.

En medio del enfrentamiento, la conductora María Belén Ludueña se emocionó, dejando entrever la tensión en el ambiente. En la emisión posterior, se mostró optimista y aseguró: "Ayer me emocioné, tuve un día, como les puede ocurrir a todos. Hoy estoy muchísimo mejor".

El programa continuó con ciertos intercambios tensos. Guiñazú alertó: "Acá no se podría laburar, si no es en equipo", ante lo cual las panelistas respondieron con sonrisas sarcásticas, ilustrando el ambiente distendido a pesar de la controversia.

A raíz de la controversia, Guiñazú reflexionó sobre la situación mediática actual, afirmando: "30 años entre estudios y trabajo en los medios para salir en todos lados por una tontería. Estamos en una época rara, donde los que antes eran valores, ahora parecen disvalores".

Sobre su cruce con la conductora, Guiñazú aclaró: "Con Belén no hablé. Los funcionarios públicos están para respondernos y yo hice una pregunta. Nosotras nos queremos y realmente nos tenemos afecto entre todas. No voy a pedir perdón por hacer mi trabajo como lo tengo que hacer".

En respuesta a esta situación, la panelista Silvia Fernández enfatizó: "Tenemos una piedra en el zapato; lo tenemos que resolver y ya lo haremos. No voy a dar nombres, porque creo que es obvio, tenemos que sacar la piedra del zapato y ella tiene que entender que hay que ser más compañeras".

Fernández no dudó en señalar a Guiñazú, sugiriendo que "no se da cuenta que no respeta a Belén como conductora de la manera que debería". Además, agregó: "Ana tiene su programa y conduce el noticiero y creo que no logra acostumbrarse a que acá es panelista".

Guiñazú, por su parte, reflexionó: "Adoro a Silvia, pero tenemos puntos de vista muy diferentes. He trabajado en radio como co-conductora. Al aire tengo principios y nunca voy a exponer a un compañero. Me sentí expuesta porque estaban manifestando".

Finalizando su intervención, Guiñazú afirmó: "Es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno. Si cada uno se mira desde adentro, veamos cómo es la participación".