Condenan a tres años de prisión en suspenso al autor de la amenaza de bomba durante el recital de Lali
El hombre de 74 años pagó una multa de $10 mil y no irá a la cárcel.
08/08/2025 | 18:54Redacción Cadena 3
La Justicia de San Juan condenó a tres años de prisión en suspenso al hombre que realizó la amenaza de bomba al recital de la cantante Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni, en la provincia de San Juan.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, Juan Carlos Salem, de 74 años, reconoció su responsabilidad en el juicio abreviado, pagó una multa de $10 mil por portación ilegal de armas y no irá a la cárcel.
Además, la jueza Mabel Goya dictaminó que se le quite el revólver hallado en su domicilio del barrio Las Bebidas.
“Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista. De ustedes depende que no salga gente lastimada…”, dijo el hombre que anunció la amenaza el pasado viernes 1 de agosto.
Al comprobarse que no había riesgo para los espectadores, se autorizó el inicio del show a partir de las 22.30.
[Fuente: Noticias Argentinas]