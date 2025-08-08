En vivo

Lanús vs. Talleres

Argentina

Mauricio Coccolo

Argentina

Newell´s vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Rosario

Melina Uliarte

Agostina y Conrado

Espectáculos

Condenan a tres años de prisión en suspenso al autor de la amenaza de bomba durante el recital de Lali

El hombre de 74 años pagó una multa de $10 mil y no irá a la cárcel.

08/08/2025 | 18:54Redacción Cadena 3

FOTO: Condenan a tres años de prisión en suspenso al autor de la amenaza de bomba durante el recital de Lali

La Justicia de San Juan condenó a tres años de prisión en suspenso al hombre que realizó la amenaza de bomba al recital de la cantante Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni, en la provincia de San Juan.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Juan Carlos Salem, de 74 años, reconoció su responsabilidad en el juicio abreviado, pagó una multa de $10 mil por portación ilegal de armas y no irá a la cárcel. 

Además, la jueza Mabel Goya dictaminó que se le quite el revólver hallado en su domicilio del barrio Las Bebidas.

“Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista. De ustedes depende que no salga gente lastimada…”, dijo el hombre que anunció la amenaza el pasado viernes 1 de agosto.

Al comprobarse que no había riesgo para los espectadores, se autorizó el inicio del show a partir de las 22.30.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? El autor de una amenaza de bomba durante un recital fue condenado.

¿Quién es el condenado? Se trata de Juan Carlos Salem, un hombre de 74 años.

¿Cuándo ocurrió la amenaza? La amenaza se realizó el viernes 1 de agosto.

¿Dónde tuvo lugar el hecho? En el Estadio Aldo Cantoni, en San Juan.

¿Cómo se resolvió el caso? Fue condenado a tres años de prisión en suspenso y pagó una multa de $10 mil.

[Fuente: Noticias Argentinas]

