Con una gran apertura, comenzó el Tango BA Festival y Mundial de Tango 2025

Comienza una nueva edición del Tango BA Festival, y el Mundial de Tango 2025, el mayor encuentro tanguero del mundo, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y con dirección artística de Gustavo Mozzi. El evento, que reúne a grandes figuras, durará dos semanas y se podrá disfrutar en 50 sedes en toda la Ciudad.

Hasta el martes 2 de septiembre, Buenos Aires desplegará un festival con conciertos, exhibiciones, clases de danza, milongas, proyecciones, muestras y una competencia de baile con récord de inscriptos .

La programación también contó con artistas de renombre como; Néstor Marconi, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, Franco Luciani, Noelia Sinkunas, Víctor Lavallén, Melingo, Renato Venturini, Jairo, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Piraña, Milena Plebs, Adriana Varela, la Orquesta del Tango de la Ciudad, Tata Cedrón, El Arranque, Guillermo Fernández, Leo Maslíah, Eduardo Arquimbau, Hugo Rivas, Minino Garay, Natalia Hills, Ariel Ardit y Vanina Bilous, entre otros.

El festival tuvo inicio el pasado miércoles a las 20 hs en la Usina del Arte, con una producción especial que reunió al Sexteto Mayor, Raúl Lavié, la Orquesta Típica Pichuco, Miguel Ángel Zotto, Sandra Mihanovich y José “Pepe” Colángelo, artistas que luego tendrán sus propias fechas durante el festival.

La apertura contó con la presencia del Jefe de Gobierno, Jorge Macri y la de la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, quienes manifestaron su felicidad ante una nueva edición del festival que celebra "un patrimonio que tiene tanto presente como futuro".

Las principales sedes y sus ejes:

??Teatro Presidente Alvear y Hall del San Martín: “Tango en la calle Corrientes”

En el Alvear, escenario de inmensa tradición tanguera, estuvieron Sandra Mihanovich celebrando a Eladia Blázquez, la Típica Melingo, Néstor Marconi con un recorrido por todas sus formaciones, Jairo junto a la Camerata Argentina de Cuerdas y la gran orquesta de Pepe Colángelo. En el Hall del Teatro San Martín se presentaron el Dúo Asato-Pais, el Cuarteto De Coté y Gabriel Merlino, entre otros.

??Usina del Arte: “Punto de encuentro y polo milonguero”

En sus auditorios se desplegó una gran panorámica con Amores Tangos, Andrés Linetzky Cuarteto, Hugo Rivas y Orquesta de Cuerdas, En Desórbita y Federico Pereiro Quinteto. Hubo un encuentro especial de Guillermo Fernández con la Orquesta del Tango de Buenos Aires y un concierto solista de Leo Maslíah. En el Salón Mayor funcionó un polo milonguero con orquestas en vivo, clases y exhibiciones de baile. En el auditorio principal se desarrollaron además las rondas clasificatorias, cuartos de final y semifinales del Mundial de Baile.

??Teatro Colón: “Ciclo acústico”

En el Salón Dorado del Colón se presentaron formaciones de cámara como Lavallén-Cabarcos con cuerdas, Quinteto Lumière, Juan Pablo Navarro Septeto, Renato Venturini Cuarteto, Quinteto Revolucionario, Angeleri-Zárate y cuarteto, Quinteto del Ángel, Agri-Pirotti-Sava, Bayres Horns plays Piazzolla y Tango Argentum.

??Centro Cultural San Martín: “Proyectos y proyecciones”

En su sala de espectáculos se ofrecieron proyectos conceptuales de tango con fuerte impronta de figuras, geografías o tratamientos sonoros: Tablado de Tango, Speaking Tango, Dock Sud, Tango Furioso y Juárez compositor. En las salas de cine se proyectaron los documentales Todo el mundo al Marabú, Corsini interpreta a Blomberg y Maciel (Llinás), Susana Rinaldi, libre y Nito y Elba: nobleza de arrabal.

??Centro Cultural 25 de Mayo, Cine Teatro Gran Rivadavia y Cine Teatro Devoto: “Clásicos y populares en los barrios”

Estos espacios icónicos de Villa Urquiza, Floresta y Devoto ofrecieron una nutrida agenda de conciertos con Adriana Varela, Tanghetto, Rodolfo Mederos junto al cuarteto italiano 4 Bellows 4 Tales, Amelita Baltar, Esteban Morgado, Víctor Lavallén, Lidia Borda, El Arranque, la Orquesta del Tango de Buenos Aires, Negro Falótico y la Orquesta Escuela de Tango. En el Centro Cultural 25 de Mayo hubo además milongas con la Orquesta del Plata y funciones del clásico Así se baila el tango.

??Casa de la Cultura: “Cumbre de Orquestas Típicas”

En su Salón Dorado brillaron formaciones como la O. T. Sans Souci, O. T. Victoria, O. T. Misteriosa Buenos Aires, Ramiro Boero Orquesta, O. T. Tango 64, San Osvaldo Orquesta, La Juan D’Arienzo, Color Tango y la O. T. Piazzolla dirigida por Daniel Ruggiero.

??Centro Cultural Recoleta: “Tinta fresca, los nuevos repertorios”

En la capilla del Recoleta sonaron los nuevos clásicos a cargo del Quinteto Criollo González Calo y Juan Seren, Sexteto Fantasma, Tangology, Sonia Possetti y Adam Tully.

??Auditorio Belgrano

El Auditorio Belgrano ofreció una programación especial con figuras centrales: el domingo 24 a las 20 h se presentó el dúo Baglietto-Vitale con Pasionales, un concierto íntimo con clásicos de grandes autores del género; el jueves 28 a las 20 h, Julia Zenko cantó junto al Tangoloco Trío un repertorio que combina tangos tradicionales y obras de Piazzolla y Ferrer; y el viernes 29 a las 20 h, Ariel Ardit llegó con su quinteto para interpretar tangos clásicos y modernos, boleros y temas de Sandro y Horacio Guarany.

??Anfiteatro del Parque Centenario

El Anfiteatro del Parque Centenario reunió a lo largo de cuatro jornadas distintas miradas sobre el género. El sábado 23 a las 16 h se presentó la Orquesta del Plata, surgida en la Milonga del Plata, con Poly Pérez en contrabajo junto a Eduardo Avena, Tata Vilches, Lucas Gómez, Florencia Lazarte e invitados especiales. El domingo 24, a la misma hora, llegó la Academia Tango Club con dos ensambles pedagógicos: la Orquesta Típica Escandalosa y la Orquesta de Guitarras La Empedrada. El sábado 30 a las 16 h fue el turno de Aguafuertes, proyecto de Francisco Huici que cruza música y poesía con voces como Sandra Peralta y Mel Muñiz. Y el domingo 31 a las 16 h cerró la Orquesta Juvenil de Tango Puente Sur, integrada por jóvenes de entre 10 y 18 años en el marco del programa Orquesta y Coros para la Equidad.

??Cine Teatro El Plata

En el Cine Teatro El Plata, en el barrio de Mataderos, hubo programación destacada con entrada libre y sin costo. El hall del teatro fue pista de baile con la tradicional Milonga del Plata los viernes 22 y 29 a las 19 h, encuentros con música en vivo, exhibiciones y DJ. El sábado 23 a las 19 h se presentó el Sexteto Mayor, fundado en 1973 y referente absoluto del género; mientras que el domingo 24 a las 18 h el pianista Nicolás Ledesma ofreció Con Troilo en el alma junto a su orquesta típica y la cantante María Viviana Pisoni. El fin de semana siguiente, el sábado 30 y domingo 31 a las 19 h, Marcelo Mazzarello estrenó la puesta teatral-musical El Troesma, parte de la programación especial en esta sede.

??Bares notables y Museo Casa de Carlos Gardel: “Espacios patrimoniales”

Artistas como Mirta Álvarez, María José Mentana, Villarreal-Crom y Paula Castignola se presentaron en bares tradicionales como el Claridge, la confitería Saint Moritz, El Gato Negro, New Brighton y La Puerto Rico. En el Abasto, el Museo Casa de Carlos Gardel recibió al cantor Alfredo Sáez y el espectáculo Gardel: historias de un artista eterno, con Eduardo Parise y Lucrecia Merico.

??Academia Nacional del Tango

En el Palacio Carlos Gardel, los periodistas y gestores culturales Andrés Valenzuela, Ximena Pascutti e Ignacio Villabona —creadores de los Premios Tango Siglo XXI— analizaron la escena actual en una charla pública. Además, Tango Siglo XXI diseñó una sección especial del Festival, con propuestas de Noelia Sinkunas y Tangorra en el Centro Cultural San Martín, Piraña y Florencia Cozzani Quarteto en el Recoleta, y Gisela Magri y Cinzarazi en la propia Academia.

??Teatro Gran Rex: “Grandes Finales del Campeonato Mundial de Baile”

El Mundial de Baile llegó a la calle Corrientes para definir las rondas finales de Tango Pista y Tango Escenario, en dos noches de pura emoción y adrenalina, con invitados especiales y la conducción de Fernando Bravo.

??El Bondi Tanguero

La Academia Tango Club recorrió los barrios con su Bondi Tanguero, llevando música y danza al aire libre para acompañar el despliegue territorial del festival.

Sedes

??Usina del Arte | Centro Cultural 25 de Mayo | Cine Teatro El Plata | Centro Cultural Recoleta | Teatro San Martín | Casa de la Cultura porteña | Anfiteatro del Parque Centenario | Cine Teatro Gran Rivadavia | Centro Cultural San Martín | Bares Notables | Teatro de La Ribera | Teatro Alvear | Academia Nacional del Tango | Circuito milonguero | El Bondi Tanguero de la Academia Tango Club | Museo Casa Carlos Gardel | Teatro Colón | Teatro Gran Rex | Auditorio Belgrano | Cine Teatro Devoto | La Vidriera | CETBA | Espacio Cultural Julián Centeya | Espacio Cultural Carlos Gardel | Espacio Cultural Adán Buenosayres | Espacio Cultural El Resurgimiento