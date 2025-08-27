Cómo sigue "La Voz Argentina": horario y formato de la gala de este miércoles

FOTO: La Voz Argentina en vivo: qué pasa este miércoles y a qué hora ver el reality

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe con un jurado repleto de estrellas, inició su nueva etapa de Playoffs, que continúa este miércoles con nuevas presentaciones.

Como siempre, el programa que conduce Nico Occhiato sale este miércoles en su horario habitual de las 21.45, por la pantalla de Telefe.

Dio inicio los “Playoffs”: en esta nueva fase, los once integrantes de un mismo equipo se presentarán en el escenario e interpretarán una canción de forma individual.

La decisión se divide en dos partes: el coach elige a cinco concursantes para salvar, mientras que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos. Los tres artistas más votados de cada Team continuarán en el certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.

Mientras que ya pasaron los teams Lali y Luck Ra, este miércoles será el turno de Miranda!, que contará con la colaboración en el "coacheo" de Tiago PZK.

