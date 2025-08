Cómo se distribuyeron los autos embargados de L-Gante: una carnicería sobre ruedas

A sólo cuatro meses del pedido de intervención al ARCA de la abogada Sabrina Cipolla, Elián -L-Gante- Valenzuela ya contaba con dos vehículos embargados y, por lo menos uno, por la falta de pago de honorarios a la letrada.

Cuando pasó un tiempo prudencial para que el conflicto entre la abogada y el cantante quedó fuera de los medios de comunicación, se conoció que la limusina del intérprete de cumbia quedó en manos de Alejandro Cipolla, hermano de su colega.

El mismo abogado mediático explicó: “Le debe honorarios a mi hermana y ella me dijo ‘Yo no quiero esa porquería’, entonces le dije que la traiga y la dejo tirada. Me van a dar la limu -limusina- y un Mercedes”.

Al tiempo, el amigo de Morena Rial bromeó sobre su desinterés respecto al vehículo que tiene pintadas de “El Noba”: “Es muy probable que la sorteé”. Asimismo sostuvo que se intentó llegar a una mediación verbal: “Hablé con Nicolás -Payarola- y habíamos llegado a un acuerdo, después con Maxi -'El Brother'- que me dijo que no”.

“Cuando fue mi defensa, él no estaba embargado por alimentos, ni pagaba la suma cuantiosa que paga ahora. Mi trabajo, en conjunto con el de mi hermana, fue perfecto, aunque visto desde un punto malo porque le daba menos la hija, pero mi trabajo es en defensa de mis asistidos”, añadió Cipolla.

En la misma demanda, se solicitó que se le incautara un segundo auto de modelo Mercedes Benz, importado. Sin embargo, el transporte se encuentra en manos de Tamara Báez, madre de la hija del músico. Por su parte Juan Pablo Merlo, letrado de Báez le señaló a Cipolla: “Ya se lo embargué yo, te gané de mano”.