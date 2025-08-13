En vivo

Espectáculos

Cómo es "Oso Intoxicado", la increíble película inspirada en hechos reales que llegó a Netflix

Elizabeth Banks dirige este film que mezcla acción, comedia y suspenso. La película se ha ganado la fama por su premisa insólita y su enfoque descarado.

13/08/2025 | 01:54Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo es "Oso Intoxicado", la increíble película inspirada en hechos reales que llegó a Netflix

"Oso Intoxicado" (Cocaine Bear en su título original) es una comedia de acción y thriller de 2023, dirigida por Elizabeth Banks, que llegó este miércoles a Netflix.

La película, que está libremente inspirada en hechos reales ocurridos en 1985, cuenta la disparatada historia de lo que sucede cuando un oso negro ingiere una gran cantidad de cocaína que cae accidentalmente en un bosque de Georgia.

De qué trata “Oso Intoxicado”

La trama arranca con un narcotraficante que, en un intento por deshacerse de un cargamento de cocaína desde su avión, arroja las bolsas sobre un bosque. Desafortunadamente para él (y para los que se crucen en su camino), un oso negro de 200 kilos encuentra y consume una cantidad asombrosa de la droga.

A partir de ese momento, el oso, bajo los efectos de la cocaína, se vuelve un depredador incontrolable y sediento de más droga. En su camino se cruzan diversos personajes: policías que investigan el cargamento perdido, criminales que buscan recuperar la droga, turistas desprevenidos que hacen camping en el bosque, y un grupo de adolescentes que se adentran en la zona. Todos ellos se encuentran en una situación de vida o muerte frente a un animal enloquecido por la sustancia.

La película se caracteriza por su humor negro, su violencia gráfica y su ritmo frenético. Es una mezcla de comedia y terror que explora las consecuencias caóticas de esta inusual situación, llevando a los personajes a enfrentamientos absurdos y brutales con el "oso intoxicado" mientras intentan sobrevivir y, en algunos casos, encontrar el resto del cargamento.

Lectura rápida

¿De qué trata la película? Es una comedia de acción inspirada en un oso que ingiere cocaína, generando caos en un bosque de Georgia.

¿Quién dirige "Oso Intoxicado"? La dirección está a cargo de Elizabeth Banks.

¿Cuándo llegó a Netflix? La película se estrenó el miércoles 13 de agosto de 2025.

¿Qué personajes aparecen en el film? Incluye policías, criminales, turistas y un grupo de adolescentes en una situación de peligro.

¿Cuál es el tono de la película? Presenta humor negro, violencia gráfica y un ritmo frenético en su narrativa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

