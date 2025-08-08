En vivo

Coki Ramírez manifestó su apoyo a Javier Milei y no descartó una cita

La cantante cordobesa sorprendió al revelar su postura política.

08/08/2025 | 10:49Redacción Cadena 3

FOTO: Coki Ramírez manifestó su apoyo a Javier Milei y no descartó una cita

Coki Ramírez volvió a tomar relevancia al posicionarse a favor del presidente Javier Milei y su gobierno en una reciente entrevista en el stream “Laca”, con la conducción de Tomás Díaz Cueto.

Yo a Javier Milei le creo y creo que el tipo quiere hacer las cosas bien. Pero hay demasiada mugre que remover”, mencionó la cordobesa.

De esta forma, fue interceptada por un móvil de LAM y le consultaron si aceptaría tener una cita con él. Lejos de reaccionar mal, Ramírez se mostró dispuesta a conocerlo.

"Si te tiro nombres, el presidente Javier Milei, ¿qué te parece?", indagó Santiago Riva Roy.

“Tiene algo, algo debe tener, si Yuyito y Fátima (Florez) salieron con él, no sé, es como un misterio el Presidente”, contestó sin filtros. Y fue más allá: “Charlaría con Javier Milei, me parece que tiene una cabeza… Hablaría con él horas y horas y ahí hay que ver si hay piel”.

“Sí, yo estoy sola. Si me escribe Milei y me invita a salir, y me dice 'charlemos, vamos a ver una ópera' ¿sabés cómo voy?”, dijo entre risas.

Además, confesó que se adaptaría a los gustos del mandatario: “Me entretienen los hombres inteligentes, después se ve el tántrico y el no sé qué. Hoy no tengo prejuicios”.

Lectura rápida

¿Qué opinó Coki Ramírez sobre Javier Milei? La cantante expresó que cree en él y en su intención de hacer las cosas bien.

¿A quién fue entrevistada Coki Ramírez? Fue entrevistada por Tomás Díaz Cueto en el stream “Laca”.

¿Qué respondió sobre una cita con Milei? Dijo que estaría dispuesta a salir con él y conversar.

¿Cómo describió a Javier Milei? Lo calificó como un misterio, y mencionó que tiene algo.

¿Qué opinó de los hombres inteligentes? Manifestó que le entretienen y que no tiene prejuicios.

[Fuente: Noticias Argentinas]

