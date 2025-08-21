Charlotte Caniggia se amistó con Alex: "Pudimos hablar como adultos y arreglarnos"
Los mediáticos se reconciliaron tras el tenso viaje a China con Marley.
21/08/2025 | 13:41Redacción Cadena 3
FOTO: Charlotte Caniggia pudo resolver sus problemas con su hermano/Fotografía: Captura streaming
Charlotte y Alex Caniggia viajaron a China con Marley, a pesar de estar peleados desde que Melody Luz se enfrentó a Mariana Nannis.
Al regresar de su viaje, Charlotte habló en su programa de streaming "Qué tupé" y reveló que ya se amigó con su hermano: “Hoy ya estamos mejor, por suerte".
"Tuvimos muchos encontronazos durante la grabación (con Marley), soy sincera. Pero creo que un hermano siempre va a ser un hermano. Los primeros días fueron heavies, porque todo el tiempo discutíamos, él tiraba chistes, yo también, y era como medio una pelea. Era una fiaca estar así pero, después de un par de días, pudimos hablar como adultos y arreglarnos”, contó Charlotte.
“Ya estamos re bien y me pone re contenta, por suerte pudimos hablar los temas que teníamos pendientes y estamos bien. Todavía no nos llamamos. Antes hacíamos videollamadas todo el tiempo, re pesados, y ahora ya no pasa eso. No estamos tan unidos como antes”, sumó la mediática.
Charlotte confesó que siempre invita a Alex y Melody al Caribe para Navidad… ¡pero nunca van! “¡Ojalá algún día se sumen!”, expresó la mediática, dejando abierta la puerta para unas fiestas familiares bajo el sol.
Lectura rápida
¿Quiénes se reconciliaron?
Charlotte y Alex Caniggia.
¿Dónde ocurrió la reconciliación?
Durante un viaje a China con Marley.
¿Qué dijo Charlotte sobre su relación con Alex?
“Hoy ya estamos mejor, por suerte”.
¿Cómo fue el viaje?
Se dieron muchos encontronazos durante la grabación.
¿Qué invitación hace Charlotte a su hermano?
Siempre los invita al Caribe para Navidad.
[Fuente: Noticias Argentinas]