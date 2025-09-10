Catalina Gorostidi de Gran Hermano se accidentó por no comer

Catalina Gorostidi se encontró luchando con un problema de alimentación y estuvo cansada de recibir mensajes hirientes en redes sociales. Por eso, hizo un descargo en el programa de streaming en el que trabajó, donde terminó contando que se cayó en la bañera.

“Estoy recontra podrida y el otro día subí una foto a propósito, donde se me veía la panza, porque siempre tengo los mismos haters que me ponen ‘ay, que flaca que estás’ o ‘a un vómito de morirte’. Yo nunca hablo del cuerpo de nadie que no sea del mío”, comenzó a decir en el streaming.

“La última vez que viajé a Santa Fe no pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa. ¿Entienden? A ese nivel. Y fue porque estoy anémica, porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente. Pero estoy en tratamiento”, detalló Catalina.

“Yo nunca me quejé de que me critiquen mi cuerpo. Nunca dije ‘dejen de decirme que estoy flaca’. Sé lo que soy y es el cuerpo que tengo. No voy a dejar de subir fotos a Instagram porque a otros les moleste”, manifestó la exparticipante de Gran Hermano.

Catalina Gorostidi aclaró que no estaba contenta con lo que le sucedía, pero no deseaba ocultarse: “Yo no promuevo ningún trastorno alimenticio, subo las fotos de mi cuerpo tal como es. Al que le guste, bien, y al que no, lo siento”.

Catalina Gorostidi padecía anorexia desde los 17 años y los seguidores de Gran Hermano se preocuparon al ver el fuerte descenso de peso que hizo al salir del reality. Ella se encontraba en tratamiento, pero aún le costaba salir adelante. Estuvo hospitalizada y tenía apoyo psicológico.