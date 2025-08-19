Cande Vetrano y Andrés Gil estarían enfrentando crisis a meses de ser padres
Pepe Ochoa remarcó una actitud de Vetrano que reluciría una supuesta separación entre los actores.
19/08/2025 | 08:06Redacción Cadena 3
FOTO: Cande Vetrano y Andrés Gil
Tras revelarse que los verdaderos motivos detrás de la separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez serían por una supuesta infidelidad de parte de ella, casualmente trascendió que el señalado como “tercero en discordia” también estaría atravesando una crisis en su relación.
Por otra parte, también se conoció que Dai Fernández, la primera señalada de haber tenido un encuentro con Vázquez, se separó de su pareja Gonzalo Gerber tras siete años de relación.
Según señaló Pepe Ochoa en LAM, Andrés Gil y Cande Vetrano estarían atravesando una crisis en su relación luego de notar alguna actitud diferente a la de años anteriores: “Durante años, en los cumpleaños de los dos, ella subía fotos de ambos, y este año no subió nada”, remarcó el panelista.
Días atrás, el actor de En otras palabras, obra que comparte con Gime Accardi bajo la dirección de Nico Vázquez, publicó un emotivo posteo dirigido a Vetrano por su cumpleaños.
“La suerte que tengo de estar al lado tuyo. Te amo más que ayer, menos que mañana. Felices 34 mi amor”, escribió Andrés en su cuenta de Instagram, junto a imágenes de ambos. Mientras que ella solamente le contestó con un “te amo”.
Días atrás, la actriz publicó un carrete de imágenes de su viaje a Nueva York donde casi no hubo rastros de parte del actor, hasta en la última fotografía, donde se lo puede ver en una punta.
Lectura rápida
¿Qué crisis enfrentan?
Cande Vetrano y Andrés Gil estarían atravesando una crisis en su relación.
¿Quién lo anunció?
La información fue brindada por Pepe Ochoa en LAM.
¿Cuáles son las razones?
Ochoa destacó la falta de publicaciones de Vetrano sobre su relación en redes sociales.
¿Qué pasó con Accardi y Vázquez?
Se reveló una supuesta infidelidad de Gimena Accardi hacia Nicolás Vázquez como motivo de su separación.
¿Qué hizo Andrés en Instagram?
Andrés Gil dedicó un emotivo mensaje a Vetrano por su cumpleaños en Instagram.
[Fuente: Noticias Argentinas]