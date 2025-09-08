Cambios en Telefe: ¿dan "La Voz Argentina" este lunes?

Después de un fin de semana sin emisiones, "La Voz Argentina" regresa a la pantalla este lunes con su atrapante etapa de "Primer Round".

A pesar de la interrupción en su programación, que generó malestar entre los fans, el programa continúa en su camino hacia la gran final.

El pasado jueves y viernes el programa no salió al aire, una decisión que sorprendió a los televidentes, ya que el certamen está en una de sus fases más emocionantes.

A pesar de que los seguidores del programa se quedaron con las ganas de ver las actuaciones de sus concursantes favoritos, la producción de Telefe confirmó que el ciclo retoma su horario habitual de 21.45 este lunes, luego de un domingo en el que también salió.

Los jurados continúan afinando sus equipos en la fase del "Primer Round", una instancia que ha dejado presentaciones impactantes y grandes sorpresas. Y este lunes llega el turno del último team: el de Soledad.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.