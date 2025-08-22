Cambio de programación en Telefe: ¿a qué hora dan La Voz Argentina este viernes?

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe con un jurado repleto de estrellas, sigue con su etapa de “Knockouts" y se prepara para el inicio de los “Playoffs".

Ante la excelente respuesta de la audiencia, Telefe decidió, desde hace algunas semanas, darle más espacio al programa en su grilla, sumando los viernes a su emisión semanal, aunque con un cambio en el horario: sale a las 21.30 horas, es decir, 15 minutos antes.

El show de talentos, conducido por Nico Occhiato, cuenta con un jurado de lujo integrado por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.