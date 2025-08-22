Cambio de programación en Telefe: ¿a qué hora dan La Voz Argentina este viernes?
En medio del éxito que tiene el reality de canto, el canal decidió darle más días y hasta minutos de aire.
22/08/2025 | 17:22Redacción Cadena 3
FOTO: Comienza la recta final de La Voz.
La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe con un jurado repleto de estrellas, sigue con su etapa de “Knockouts" y se prepara para el inicio de los “Playoffs".
Ante la excelente respuesta de la audiencia, Telefe decidió, desde hace algunas semanas, darle más espacio al programa en su grilla, sumando los viernes a su emisión semanal, aunque con un cambio en el horario: sale a las 21.30 horas, es decir, 15 minutos antes.
El show de talentos, conducido por Nico Occhiato, cuenta con un jurado de lujo integrado por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!.
Cómo ver en vivo La Voz Argentina
El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.
Lectura rápida
¿Qué programa se adelanta en Telefe? La Voz Argentina se adelanta 15 minutos.
¿Quién conduce La Voz Argentina? La conduce Nico Occhiato.
¿Qué días se emite La Voz Argentina? Se emite los viernes y otros días de la semana.
¿Quiénes son los miembros del jurado? El jurado está integrado por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!
¿Dónde se puede ver el programa? Se puede ver en Telefe y en servicios de streaming como Telecentro Play, Flow y DGO.
[Fuente: Noticias Argentinas]