Cabré podría impedir que la China Suárez saque a su hija Rufina del país

FOTO: Otro feroz escándalo para la China: ahora Cabré no la dejaría sacar del país a su hija

Agustín Rodríguez, abogado representante de Eugenia “La China” Suárez, no desmintió que la actriz pueda llegar a enfrentar una restricción por parte de Nicolás Cabré, que no le permitiría sacar a su hija Rufina del país.

Ésta semana, tras el viaje a Turquía de la intérprete con su pareja Mauro Icardi, se conoció que el actor podría haber notificado a través de una carta documento a su ex pareja con el fin de que la menor permanezca en el país.

Por su parte, el letrado explicó: “Hasta este momento, nosotros no contamos con ninguna información. A Eugenia no le llegó ninguna carta documento o notificación. Hasta el momento, tenemos conocimiento de que hasta hoy mismo no había ninguna restricción en migraciones”.

Sin embargo, Rodríguez añadió: “Puede ser que la carta documento llegue mañana. Previo a haberse ido a Turquía, Eugenia tenía un excelente diálogo con Cabré y no debería hacer una cosa así. Hasta el lunes, tenían una excelente relación y un diálogo constante que creo que estaba hasta hoy”.

Por último, el defensor sostuvo que no termina por negar el hecho porque se encuentra en desconocimiento del mismo, debido a las demoras burocráticas de cada documento que se envía por medio de la justicia: “No lo desmiento porque no lo sé”.