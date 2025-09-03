Ayelén Paleo defiende a su madre Elízabeth Rodrigo, acusada de trata de personas

FOTO: “Mamá es una persona hermosa”: Ayelén Paleo sobre Elízabeth Rodrigo, acusada de trata de blancas

La ex vedette y actual vendedora de bienes raíces, Ayelén Paleo, sostuvo que su madre es “una persona hermosa”, a pesar de que Elizabeth Rodrigo se encuentra acusada de integrar una red de trata de personas que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. En el operativo, se rescataron a 12 víctimas.

En diálogo con la panelista de Net Tv, Sofi Úbeda, Paleo señaló que está “triste” y explicó: “Porque mamá no se merece esto, es una persona hermosa, ya la van a conocer cuando se sepa la verdad”.

Respecto a las acusaciones que enfrenta la mujer de 60 años, actualmente detenida en la División de Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía Federal Argentina: “Mamá es inocente y me duele mucho lo que está pasando. Gracias por el respeto”.

Florencia, hermana de Ayelén, señaló recientemente que pone “las manos en el fuego” por su madre y, entre lágrimas sostuvo que la actividad fotográfica que realizaba su mamá “no es ilegal”, a pesar de haber quedado involucrada en los books de fotos en los que se extorsionaban a las víctimas de la red.