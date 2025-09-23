En vivo

Espectáculos

Atelectasia, el cuadro médico que atraviesa Thiago Medina: qué es

Daniela Celis compartió en redes sociales el último parte médico acerca de su ex, quien se encuentra en estado crítico tras un accidente, con especial atención a sus pulmones.

23/09/2025 | 06:58Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo continúa la salud de Thiago Medina

Thiago Medina sufrió un accidente con su moto y continuó en estado crítico. Tras haber sido operado, su exmujer, la influencer Daniela Celis, compartió un nuevo comunicado para dar detalles sobre su salud.

"Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión", explicó la exparticipante de Gran Hermano, que tiene dos hijas con Thiago Medina, las gemelas Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024.

"Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva. Sigue con antibióticos. Se presentó un tapón de moco, atelectasia, que está siendo tratado con kinesiología", detalló Daniela.

Además, la influencer contó que “hoy el foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen, pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”.

Qué es la Atelectasia

Según la información de Johns Hopkins Medicine, la atelectasia es el colapso de los espacios aéreos del pulmón, lo que impide que el tejido pulmonar se expanda correctamente y dificulta la oxigenación de la sangre.

Esto puede desatarse de dos maneras diferentes: una forma obstructiva, que se produce cuando algo bloquea las vías respiratorias, y otra no obstructiva, que ocurre por factores externos que presionan los pulmones o por la falta de una sustancia llamada surfactante pulmonar.

Lectura rápida

¿Quién es Thiago Medina? Es una persona que sufrió un accidente con su moto y actualmente se encuentra en estado crítico.

¿Quién compartió el parte médico? Su exmujer, la influencer Daniela Celis, proporcionó detalles sobre su estado de salud.

¿Cómo se encuentra Thiago Medina? Continua en terapia intensiva, con respirador, sedado y recibiendo antibióticos.

¿Qué se destacó sobre su salud? Se hizo hincapié en que el foco está en sus pulmones, que requieren tratamiento especial.

¿Cuándo se brindó esta información? El último parte médico se compartió el día de hoy por Daniela Celis.

[Fuente: Noticias Argentinas]

