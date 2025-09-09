En vivo

Espectáculos

Así queda el Prime Time de Telefe con el partido de Argentina contra Ecuador

El fútbol vuelve a modificar la programación del canal de las pelotas. ¿Qué pasa con La Voz Argentina?

09/09/2025 | 18:16Redacción Cadena 3

FOTO: La selección modifica la programación de Telefe

El martes 9 de septiembre, la Selección Argentina jugó un nuevo partido por las eliminatorias, esta vez con Ecuador. Telefe transmitió el encuentro y en consecuencia se modificó el prime time.

La grilla de Telefe con la selección

19.00 horas. Telefe Noticias – flash

19.30 horas. Previa Eliminatorias 2026 Argentina. vs. Ecuador

20.00 horas. Eliminatorias 2026 Argentina. vs. Ecuador 

21.45 horas. Post Eliminatorias 2026 Argentina. vs. Ecuador

22.00 horas. Cortá por Lozano, Especial Martin Fierro Se dieron a conocer los ternados al Martin Fierro

23.15 horas. Intuiciones (entrevista de Sofi Martinez a Nicolás Otamendi)

Lectura rápida

¿Cuál fue el evento que modificó la programación de Telefe?
El partido de la Selección Argentina contra Ecuador en las eliminatorias.

¿Qué día se llevó a cabo el evento?
El evento se llevó a cabo el martes 9 de septiembre.

¿A qué hora comenzó la transmisión por Telefe?
La transmisión comenzó a las 19.00 horas.

¿Qué programa se emitió después del partido?
Después del partido se emitió un especial de Cortá por Lozano.

¿Quién entrevistó a Nicolás Otamendi?
La entrevista a Nicolás Otamendi fue realizada por Sofi Martinez.

[Fuente: Noticias Argentinas]

