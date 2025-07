Así fue la emotiva despedida de Ozzy Osbourne en su último show antes de morir

Tres semanas antes de morir, mientras actuaba desde un trono en el escenario de Villa Park , el líder de Black Sabbath Ozzy Osbourne subió al escenario por última vez con sus compañeros de banda en Villa Park en Birmingham y le dijo a sus fans: "No tienen idea de cómo me siento, gracias desde el fondo de mi corazón".

En un emotivo cierre de su carrera musical, Ozzy Osbourne se despidió de sus seguidores en Villa Park, Birmingham, el 6 de julio de 2025. Con 76 años y diagnosticado con Parkinson, el líder de Black Sabbath subió al escenario por última vez y agradeció a sus fans: "No tienen idea de cómo me siento, gracias desde el fondo de mi corazón".

/Inicio Código Embebido/

Black Sabbath performs "Paranoid" one last time to end their final show pic.twitter.com/P1gfzFukt4

/Fin Código Embebido/

La actuación, que reunió a alrededor de 40.000 personas, marcó lo que el cantante consideró su último show en vivo. Desde un trono negro que se alzaba en el escenario, Osbourne expresó su emoción al iniciar el espectáculo con un grito: “¡Que empiece la locura!”

Durante su presentación, el cantante recordó sus padecimientos y se mostró agradecido por el apoyo de sus seguidores. "No sé qué decir, llevo seis años en cama. Todos son... especiales. ¡Vamos a la locura!", declaró ante la multitud.

Osbourne interpretó varios de sus éxitos en solitario antes de ser acompañado por los miembros originales de Black Sabbath: Tony Iommi, Terence “Geezer” Butler y Bill Ward, quienes se unieron a él en el escenario por primera vez en dos décadas. Juntos, cerraron el show con "Paranoid", uno de los temas más icónicos de la banda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El evento formó parte de un festival de metal que incluyó actuaciones de Anthrax, Metallica y Guns N’ Roses. A lo largo de la jornada, artistas como Jack Black, Dolly Parton y Elton John enviaron sus elogios y buenos deseos a Osbourne, quien fue descrito como "uno de los cantantes más extraordinarios de nuestro tiempo".

Osbourne, quien fundó Black Sabbath en 1968 en Birmingham, se convirtió en un referente del heavy metal, conocido por su sonido atronador y su imaginería diabólica. La banda y el propio Osbourne fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll, consolidando su legado en la música.

/Inicio Código Embebido/

Rest In Peace to one of the last rockstars, Ozzy Osbourne ???



pic.twitter.com/AwgXvYrSHu