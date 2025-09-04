En vivo

Espectáculos

Artistas que animarán la despedida de Messi antes del partido contra Venezuela

Tres referentes del cuarteto animarán la previa en el Monumental. La cantante Eugenia Quevedo, por su parte, será la encargada de entonar el Himno Nacional.

04/09/2025 | 15:25Redacción Cadena 3

FOTO: La Banda de Carlitos y Euge Quevedo la rompieron en el Movistar Arena

La despedida de Lionel Messi de los partidos oficiales en Argentina tuvo una banda sonora a puro cuarteto. Tres de los grupos más populares del género fueron los encargados de musicalizar la previa del encuentro de esa noche entre la Selección y Venezuela en el estadio Monumental, en una jornada que prometía ser una fiesta dentro y fuera de la cancha.

Según supo Noticias Argentinas, la organización del evento preparó una serie de shows para darle un marco especial al último partido del capitán por los puntos en el país. A continuación, un repaso por los artistas que participaron del evento.

La banda de Carlitos

Fue uno de los fenómenos musicales más importantes de Córdoba. Creada por Carlos Bergaña, la banda alcanzó su máxima popularidad en la década del 90 con la voz de Rubén Pavón, quien hasta el día de hoy es el cantante principal del grupo.

Q’ Lokura

Surgida en 2018, esta banda se consolidó rápidamente en la escena del cuarteto de la mano de sus dos cantantes, Nicolás Sattler y Facundo Herrera. Han colaborado con artistas de renombre como Luck Ra y son uno de los grupos más convocantes del momento.

Uriel Lozano

Nacido en Santa Fe, es el solista de mayor trayectoria de la noche. Con 44 años, Uriel Lozano es una de las voces más reconocidas de la música tropical, recordado por haber tomado el lugar de Leo Mattioli en el Grupo Trinidad. Mantiene, además, un vínculo de amistad con las familias de varios jugadores de la Selección.

Eugenia Quevedo cantará el Himno

El momento más solemne de la previa estuvo a cargo de la artista Eugenia Quevedo, quien fue la responsable de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. La cantante se mostró incrédula por la convocatoria: "Es increíble, la posibilidad de cantar el himno surgió primero como un chiste, pero luego se volvió realidad. Me enteré hace dos días y todavía no lo puedo creer", confesó.

Lectura rápida

¿Quiénes animaron la despedida de Messi? Tres grupos de cuarteto fueron los encargados: La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano.

¿Cuál fue el papel de Eugenia Quevedo? La artista Eugenia Quevedo fue la encargada de entonar el Himno Nacional en el evento.

¿Cuándo se celebró el evento? El evento se llevó a cabo el 4 de septiembre de 2025, horas antes del partido contra Venezuela.

¿Dónde tuvo lugar la despedida? La despedida se celebró en el estadio Monumental de Argentina.

¿Qué le dijo Eugenia a la prensa? Eugenia expresó: "Es increíble, la posibilidad de cantar el himno surgió primero como un chiste, pero luego se volvió realidad".

[Fuente: Noticias Argentinas]

