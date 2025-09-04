Arranca "MasterChef Celebrity 2025": a qué hora y quiénes son los participantes

Telefe tiene preparado un especial, para este jueves, con Vero Lozano y Wanda Nara llamado "Se encienden las hornallas", donde se revelarán los nombres de los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

El reality sale al aire este jueves, una vez que finalice el duelo entre la Selección Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Se estima que será entre las 22.30 y las 23 horas.

A pesar del misterio que el canal buscaba generar con su lanzamiento, la lista de los famosos que formarán parte de la nueva edición se ha filtrado, restándole magia a la sorpresa.

Quiénes son los supuestos participantes de MasterChef Celebrity 2025

A la espera de la confirmación oficial, serían un total de 23 participantes para la nueva entrega.

Hombres: Agustín "Cachete" Sierra, Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli, Andrés "Andy Chango" Fejerman, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Emmanuel Horvilleur, Esteban Mirol, Ian Lucas, Leandro "Chino" Leunis, Luis Ventura, Maximiliano López, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano. Según reveló Paula Varela en Intrusos.

Mujeres: Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Julia Calvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes.

Cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.