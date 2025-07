Ángela Torres reveló detalles de su conflicto con Lali Espósito: "Tuvimos rispideces"

“Estalló el escándalo”, señalaba uno de los titulares más fuertes sobre el conflicto entre Ángela Torres y Lali Espósito, hace casi 10 años, sin embargo, en las últimas horas, la nieta de Lolita Torres volvió a sucumbir en aguas turbulentas y en un intento de aclaración, terminó por confirmar que tuvieron “rispideces”.

"Cuando la conocí era totalmente su fan, compartimos camarín ese año, yo estaba cumpliendo un sueño y no lo podía creer. Ahí, amigas", inició Torres al rememorar la época en que filmaron juntas Solamente Vos, de la mano de Adrián Suar y Natalia Oreiro.

“Cuando pasaron dos años, me llamaron para hacer Esperanza Mía con ella donde también teníamos mucho juntas y en esa novela atravesamos nuestras rispideces, no nos llevamos muy bien. En realidad no pasó nada entre nosotras, no hubo una pelea, sino que simplemente no conectábamos como antes, pero nunca hubo un cruce concreto”, añadió.

“Al año siguiente me metí en ShowMatch, un día me preguntaron por Lali y se me notó en la cara que no estaba todo bien y me torturaron durante todo un año que armaron un beef inexistente con Lali. Cada vez que ella venía al programa, todos los programas de chimentos decían mentiras sobre nosotras", continuó la intérprete.

En el meollo del asunto, explicó: "Cuando llegaba, yo estaba incómoda porque se armaba una cosa alrededor que no existe y hace que se vuelva incómodo entre nosotras. Después del año de ShowMatch no hablamos por un montón de tiempo y ahora hace un par de años que estamos reconectadas. El otro día estuve en su casa”.

“Yo la quiero mucho, la admiro con todo mi corazón y crecí viéndola. La amo, soy fan de Lali como todos. Voy a verla a los shows. Ella está de novia con Pedro -Rosemblat-, que es mi amigo y lo quiero mucho. Se ve bastante con Ofe -Ofelia Fernández-, que es mi mejor amiga. De repente estamos compartiendo mundos y es lindo eso”, concluyó la artista.