¿Ángela Torres cambió a Rusherking por Franco Masini?

Ángela Torres se separó hace muy poco de Rusherking, pero durante el fin de semana la encontraron a los besos con otro hombre. Según mostraron en Puro Show, la actriz y cantante estuvo muy acaramelada en una fiesta con Franco Masini.

Ángela y Franco trabajaron juntos en la ficción "Esperanza Mía", donde tuvieron un breve romance, aunque decidieron continuar como amigos.

En el programa era evidente la química entre ellos y, tiempo más tarde, ella confirmó que algo pasó durante las grabaciones, allá por el año 2015.

"No fuimos novios, siempre que tuve uno lo dije y me parece lo más normal del mundo. Si hubiera tenido una relación con Franco, al primer día que me hubiera puesta de novio se habrían enterado todos", dijo tiempo atrás Ángela en una entrevista.

Al parecer, diez años después, decidieron darse una nueva oportunidad.