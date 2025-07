Andy Kusnetzoff se pronunció sobre el nuevo programa de Mario Pergolini en televisión

El periodista Andy Kusnetzoff sostuvo que "la televisión no es igual" respecto a algunos años atrás, con un deje de comparación el nuevo ciclo de Mario Pergolini, quien supo conducir CQC cuando él era reportero.

En principio y en concordancia con varios colegas, desestimó haberse tomado el tiempo de prestarle atención al nuevo programa: "Todavía no me pude sentar a mirarlo pero vi recortes y demás. Me pone contento. Para la industria, nos tenemos que apoyar y estar contentos porque sino (...) La tele no es igual que hace 15 años".

No obstante, Kusnetzoff se mostró optimista frente a una nueva ventana de la pantalla chica: "Está buenísimo que esté Mario, que aparezca más plata, presupuesto y equipo". Sin embargo, el conductor fue ampliamente criticado por la sobreutilización de Inteligencia Artificial para realizar Publicidad No Tradicional.

Por su parte, Andy refutó al respecto: "Todo lo que sea creativo es una buena vuelta de tuerca. Que te den ganas de volver a la tele siendo que él está hecho y todo, está buenísimo". Asimismo, recordó una inoportuna frase de su par: "Sí, él dijo que ‘la tele estaba muerta’ y le podemos tirar un poco de eso, pero tiene ganas de probar y hay que apoyarlo".

En cuanto al cambio de formato en el humor público, no sólo señaló que no se “siente identificado al 100% con CQC", explicó: "A veces no me animo a decir que no hice algo porque por ahí sale un video de algo que no me acuerdo. Pero, cuando me tiran algo específico, no me siento representado".