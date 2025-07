Alex Caniggia toma drástica decisión tras ataque de Charlotte a Melody Luz

La tensa relación entre Alex Caniggia y Melody Luz dio un nuevo giro tras el reciente intercambio de desencuentros entre Charlotte y su cuñada. Las acusaciones de la influencer contra la pareja de su hermano se desataron a raíz de las declaraciones de la bailarina en el stream de Martín Cirio. Charlotte, molesta, acusó a Melody de intentar desestabilizar su familia.

El desencadenante fue un comentario en el que la expareja de su hermano habló sobre Charlotte, tildándola de “peleona” y sugiriendo que necesitaba ayuda psicológica para mejorar sus relaciones personales. La reacción de Charlotte no se hizo esperar. En un reciente posteo en sus historias de Instagram, disparó: “Payasa sos, das asco”. También resucitó viejos rencores familiares, mencionando un conflicto pasado: “Querías usurpar y quedarte con el depto del Faena y gracias a dios mi mamá se avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan una linda noche”.

Qué hizo Alex Caniggia tras la respuesta de Charlotte a Melody Luz

Tras la desafiante respuesta de Charlotte, Alex Caniggia tomó la decisión de bloquearla de sus redes sociales. La tensión entre ellos llegó a un punto crítico, y el streamer no dudó en expresar su postura. En un video subido a su cuenta de Instagram, Alex reafirmó su lealtad a su familia. “No voy a permitir que le falten el respeto, primero a la mujer de mi vida, a Melody. Segundo, no voy a permitir que se metan con mi familia, o sea Venezia y Melody, la familia que yo formé. Yo no voy a permitir nada de esto, así que block y chau. Hasta nunca”, concluyó con firmeza.