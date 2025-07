Alex Caniggia se pronunció contra Mariana Nannis y Charlotte: "A la gilada, ni cabida"

La reciente reconciliación entre Alex Caniggia y Melody Luz generó un torrente de reacciones en redes y resucitó antiguos conflictos con Mariana Nannis. La madre de Alex manifestó su descontento a través de sus plataformas sociales, criticando abiertamente la relación de su hijo, mientras que Nannis también recibió respuestas contundentes de Melody.

En medio de esta polémica, Charlotte, hermana melliza de Alex, realizó declaraciones severas, acusando a su cuñada de ser violenta y de intentar apropiarse de un departamento familiar en el Faena. Posteriormente, Alex decidió bloquearla en redes como respuesta a sus comentarios.

Este último fin de semana, el influencer sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen de él mismo con su padre, Claudio Paul Caniggia, junto a un mensaje claro: una defensa hacia su núcleo familiar. En la publicación, Alex criticó la intromisión de su madre y hermana en su vida personal.

En su mensaje, Caniggia expresó: "Bueno, gente. No opinen de la pareja de vuestros hermanos, hermanas, primos, tíos. Porque, así como hay quienes no apoyan a su pareja, no están en posición de juzgar. No se metan en ese terreno, esa es su vida y su amor, y ustedes no deben opinar en eso. Mensaje claro".

Finalmente, cerró con una frase contundente a la cámara: "Y me olvidé de decirles algo más importante: ¡a la gilada ni cabida!". Además, publicó una emotiva imagen con su padre jugando con su hija Venezia, dedicándole unas tiernas palabras: "Mi viejo, que me enseñó a caminar, ahora le enseña a mi hija a soñar. Tres generaciones, un mismo AMOR. ???????????? La familia, lo más importante del mundo".