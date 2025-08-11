FOTO: Alex Caniggia se niega a grabar con Charlotte en "Por el mundo" y causa revuelo

El regreso de "Por el mundo" de Marley a la televisión se vio complicado durante una de sus últimas grabaciones. Los invitados Charlotte y Alex Caniggia se negaron a grabar juntos, a pesar de que eso era lo acordado. La tensión entre los hermanos es tal que Alex bloqueó a Charlotte de sus redes sociales y pidió viajar en vuelos separados.

En las últimas horas, comenzó a circular un video donde se lo ve a Alex junto a Marley y su producción, donde explícitamente pide no cruzarse a su hermana melliza, e incluso, pide grabar programas separados.

“No voy a grabar con ella”, se lo escucha decir frente al conductor. Luego, exigió: “Grabamos solos o no grabamos”.

“Marley, de corazón te digo, que si grabo con ella, no quiero grabar nada”, sentenció.

El problema entre los hermanos se generó cuando Melody Luz, pareja de Alex, habló sobre su “complicada relación” con Charlotte en un stream y ella saltó al cruce, tratándola de “okupa” y acusándola de querer apropiarse de un bien familiar en el Faena.

La actitud de Alex ante el enojo de su hermana fue ponerse de lado de su pareja y madre de su hija, defendiéndolas y diferenciándose de las palabras de Charlotte. A su vez, en un video explicó que cortaría relación con ella y su madre, bloqueándolas de todas sus redes sociales.

Previo a subirse al vuelo, el hijo de Mariana Nannis habló con la prensa y dijo: “Ella es mi hermana, obvio que la quiero, pero pasaron varias cosas y nos distanciamos. No me duele. Si alguien se porta mal y yo no hice nada, no voy a meterme ahí. En este momento elijo priorizar a mi mujer y a mi hija”.