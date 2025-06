Alex Caniggia aclara rumores sobre su relación y responde a Melody Luz

Caniggia niega rumores de infidelidad

Alex Caniggia se pronunció en redes sociales sobre las acusaciones de Melody Luz, quien insinuó haber sufrido una infidelidad del influencer con Ivana Capialbi. En su mensaje, Caniggia dejó en claro que no tiene una nueva pareja ni está interesado en una relación en el corto plazo. "Buenas, buenas, gente. Recién me entero que tengo nueva novia. Ya me inventan nueva novia. Gente, no tengo novia. No estoy en pareja, o sea, no voy a estar en pareja por varios meses hasta que alguna princesa cautive mi corazón", dijo el influencer.

Ivana Capialbi también se expresa

Por su parte, Ivana Capialbi se refirió a la situación en un largo mensaje en sus historias de Instagram. Aclaró que no tenía intenciones de hablar mal de Melody Luz, evidenciando que no la conoce ni desea fomentar el odio entre mujeres. "Quiero aclarar esto una vez porque tengo el teléfono reventado de mensajes. No voy a hablar mal de Melody porque no tengo nada para decir de ella. Yo solo dije que conocí a Alex en 2020, nada más", indicó.

Capialbi defiende su postura

Ivana Capialbi también confirmó que no está en una relación con Caniggia. "Vuelvo a repetir. Tengo el corazón tranquilo de que jamás estuve ni estaría con alguien con pareja e hijos, no es mi estilo. Y reitero, tampoco soy plato de segunda de nadie", afirmó. Se mostró segura de su valía y cerró su intervención diciendo: "No soy ningún gato. Y si lo fuera, tampoco entiendo cuál sería el problema. Los gatos hacen muy bien en cobrar y no tarifas tan baratas, mi amor".