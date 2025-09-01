En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Alejandra Maglietti compartió las imágenes de su hijo Manu en un emotivo posteo

La panelista de Bendita manifestó su felicidad al convertirse en madre y compartió su experiencia tras las tres primeras semanas de vida de su hijo.

01/09/2025 | 08:32Redacción Cadena 3

FOTO: Alejandra Maglietti compartió las imágenes de su hijo Manu en un emotivo posteo

Alejandra Maglietti agrandó su familia al convertirse en madre de Manuel el pasado 11 de agosto. La panelista de Bendita le dio la cálida bienvenida a su hijo con un emotivo posteo en sus redes sociales a tres semanas de su llegada.

“Les quiero presentar a Manu ?Mañana se cumplen 3 semanas desde que llegó a nuestras vidas y todavía siento que estoy soñando. Estos días fueron de adaptación, de conocernos, de abrazar una ola de amor y de emociones que jamás había sentido”, analizó desde la llegada de su primer hijo.

"Por eso me tomé un tiempo fuera de las redes y de todo lo que me rodea: necesitaba estar al 100% para él y nada más. Y qué decirles… es lo más lindo que viví en mi vida”, expresó.

Maglietti manifestó su emoción y la de su pareja al convertirse en padres: “Con su papá estamos todavía hipnotizados, mirándolo sin parar, descubriendo cada gesto y cada sonrisa.”

"Gracias de corazón por todos los mensajes llenos de amor y cariño, y también a quienes nos acompañaron en este proceso tan especial. Me siento profundamente agradecida y feliz ??. Bienvenido Manuel, sos nuestro regalo más hermoso”, cerró.

Lectura rápida

¿Cuál fue la fecha de nacimiento de Manu? Manu nació el 11 de agosto.

¿Cómo se sintió Alejandra al convertirse en madre? Ella expresó sentirse como si estuviera soñando, llena de amor y emociones.

¿Qué hizo Alejandra en las tres semanas posteriores al nacimiento? Se tomó un tiempo fuera de las redes sociales para dedicarse completamente a su hijo.

¿Cómo se siente Maglietti respecto a los mensajes que recibió? Se siente profundamente agradecida por el cariño recibido en este proceso.

¿Cuál fue el mensaje final que compartió? Dio la bienvenida a Manuel como su regalo más hermoso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho