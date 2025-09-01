FOTO: Alejandra Maglietti compartió las imágenes de su hijo Manu en un emotivo posteo

Alejandra Maglietti agrandó su familia al convertirse en madre de Manuel el pasado 11 de agosto. La panelista de Bendita le dio la cálida bienvenida a su hijo con un emotivo posteo en sus redes sociales a tres semanas de su llegada.

“Les quiero presentar a Manu ?Mañana se cumplen 3 semanas desde que llegó a nuestras vidas y todavía siento que estoy soñando. Estos días fueron de adaptación, de conocernos, de abrazar una ola de amor y de emociones que jamás había sentido”, analizó desde la llegada de su primer hijo.

"Por eso me tomé un tiempo fuera de las redes y de todo lo que me rodea: necesitaba estar al 100% para él y nada más. Y qué decirles… es lo más lindo que viví en mi vida”, expresó.

Maglietti manifestó su emoción y la de su pareja al convertirse en padres: “Con su papá estamos todavía hipnotizados, mirándolo sin parar, descubriendo cada gesto y cada sonrisa.”

"Gracias de corazón por todos los mensajes llenos de amor y cariño, y también a quienes nos acompañaron en este proceso tan especial. Me siento profundamente agradecida y feliz ??. Bienvenido Manuel, sos nuestro regalo más hermoso”, cerró.