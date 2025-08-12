Alejandra Maglietti compartió la primera foto de su bebé Manuel

FOTO: Alejandra Maglietti ya eligió el nombre para su esperado bebé

Alejandra Maglietti dio la cálida bienvenida a su bebé Manuel, quien nació este lunes con un peso de 4,200 kilogramos. La panelista de Bendita TV compartió las imágenes de su recién nacido en el programa que la acompañó durante sus primeros meses.

En medio del ciclo que conduce Beto Casella, el conductor se tomó unos segundos para felicitar a su compañera y reveló la primera foto del pequeño: “Un anuncio que nos encanta, la noticia del año para nosotros: ha nacido Manuel. El hijo de Maglietti y su pareja”.

“Pesó cuatro kilos doscientos gramos. Ahora entendemos la panzota de ella. Salió todo bien, fue una cesárea programada”, explicó Casella sobre la salud de Maglietti.

Mientras los presentes reaccionaban a las fotos de Manuel con ternura, el conductor manifestó su felicidad por Alejandra: “Estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde, haciéndole saber que lo que hiciera falta estamos pendiente. La iremos a ver sin invadirla”.