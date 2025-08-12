En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Alejandra Maglietti compartió la primera foto de su bebé Manuel

La panelista de Bendita se convirtió en madre por primera vez.

12/08/2025 | 07:55Redacción Cadena 3

FOTO: Alejandra Maglietti ya eligió el nombre para su esperado bebé

Alejandra Maglietti dio la cálida bienvenida a su bebé Manuel, quien nació este lunes con un peso de 4,200 kilogramos. La panelista de Bendita TV compartió las imágenes de su recién nacido en el programa que la acompañó durante sus primeros meses.

En medio del ciclo que conduce Beto Casella, el conductor se tomó unos segundos para felicitar a su compañera y reveló la primera foto del pequeño: “Un anuncio que nos encanta, la noticia del año para nosotros: ha nacido Manuel. El hijo de Maglietti y su pareja”.

Pesó cuatro kilos doscientos gramos. Ahora entendemos la panzota de ella. Salió todo bien, fue una cesárea programada”, explicó Casella sobre la salud de Maglietti.

Mientras los presentes reaccionaban a las fotos de Manuel con ternura, el conductor manifestó su felicidad por Alejandra: “Estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde, haciéndole saber que lo que hiciera falta estamos pendiente. La iremos a ver sin invadirla”.

Lectura rápida

¿Quién es el bebé presentado?
El bebé presentado es Manuel, hijo de Alejandra Maglietti.

¿Cuándo nació Manuel?
Manuel nació el día lunes.

¿Cuál fue el peso al nacer de Manuel?
Manuel pesó 4,200 kilogramos.

¿Cómo compartió la noticia Alejandra?
Compartió la noticia y la primera foto durante el programa Bendita.

¿Qué dijo Beto Casella sobre el nacimiento?
Dijo que “salió todo bien, fue una cesárea programada”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho