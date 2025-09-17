Agustín Franzoni se disculpó con Flor Jazmín Peña por polémico comentario
El influencer buscó bajarle la importancia a sus dichos, sosteniendo que fue sacado de contexto.
17/09/2025 | 10:36Redacción Cadena 3
FOTO: “Fue un chiste”: el polémico pedido de disculpas de Agustín Franzoni a Flor Jazmín Peña
Tras las repercusiones por sus polémicos dichos en “Red Flag” (La Casa), Agustín Franzoni salió a pedir unas públicas disculpas a su ex pareja Flor Jazmín Peña, por insinuar que aún tiene guardadas fotos y videos íntimos de ella porque “capaz salgan una fortuna”.
El streamer utilizó su espacio para hacer referencia a la reciente “cancelación” que sufrió: “Respecto a lo que sucedió ayer, nada. Subieron un clip fuera de contexto. Quería aclarar que fue un chiste, que no tengo ningún flash drive con videos de mis exs ni nada”.
Franzoni reconoció que estuvo mal haber bromeado con algo tan grave y buscó justificarse con el clima del programa: “Creo que, de hecho, nadie comentó nada y pasó porque se entendió que fue en chiste. Obviamente, no avalo ese tipo de chiste. Sé que no es un tema para hacer chistes y no estoy de acuerdo, pero son cosas que pueden suceder estando al aire hablando”
Además, defendió a quienes comparten el programa con él, ya que también recibieron fuertes críticas de parte de las redes sociales: “Quería hablar con mis compañeros que también los criticaron porque no me frenaron, pero creo que ellos saben que yo no soy así y sería incapaz de hacer algo de eso”.
Lectura rápida
¿Qué dijo Agustín Franzoni? Pidió disculpas a Flor Jazmín Peña por sus comentarios sobre guardar fotos y videos íntimos.
¿Cómo justificó su comentario? Aseguró que fue un chiste y que sus palabras fueron sacadas de contexto.
¿Cuál fue su reacción ante la “cancelación”? Explicó que no avala ese tipo de chistes y que se entendió en el clima del programa.
¿Qué opinó sobre sus compañeros de programa? Defendió a sus compañeros que no lo frenaron, mencionando que ellos conocen su forma de ser.
¿Qué programa fue donde ocurrió el incidente? El incidente tuvo lugar en el programa “Red Flag” (La Casa).
[Fuente: Noticias Argentinas]