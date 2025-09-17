Agustín Franzoni se disculpó con Flor Jazmín Peña por polémico comentario

Tras las repercusiones por sus polémicos dichos en “Red Flag” (La Casa), Agustín Franzoni salió a pedir unas públicas disculpas a su ex pareja Flor Jazmín Peña, por insinuar que aún tiene guardadas fotos y videos íntimos de ella porque “capaz salgan una fortuna”.

El streamer utilizó su espacio para hacer referencia a la reciente “cancelación” que sufrió: “Respecto a lo que sucedió ayer, nada. Subieron un clip fuera de contexto. Quería aclarar que fue un chiste, que no tengo ningún flash drive con videos de mis exs ni nada”.

Franzoni reconoció que estuvo mal haber bromeado con algo tan grave y buscó justificarse con el clima del programa: “Creo que, de hecho, nadie comentó nada y pasó porque se entendió que fue en chiste. Obviamente, no avalo ese tipo de chiste. Sé que no es un tema para hacer chistes y no estoy de acuerdo, pero son cosas que pueden suceder estando al aire hablando”

Además, defendió a quienes comparten el programa con él, ya que también recibieron fuertes críticas de parte de las redes sociales: “Quería hablar con mis compañeros que también los criticaron porque no me frenaron, pero creo que ellos saben que yo no soy así y sería incapaz de hacer algo de eso”.