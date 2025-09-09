A los gritos y entre insultos, Marianela Mirra comparó a Alperovich con Icardi

FOTO: Marianela Mirra, a los gritos y entre insultos, comparó a José Alperovich con Mauro Icardi

La ganadora de Gran Hermano 2007, Marianela Mirra, es ahora foco de tensiones mediáticas y sociales gracias a su vínculo de pareja con el ex gobernador de Tucumán José Alperovich, en esta ocasión, la ex "hermanita" comparó al abusador con Mauro Icardi por su fama y terminó por exasperarse a los gritos e insultos contra un periodista que le consultó por la relación.

Con una condena de 16 años por abuso sexual con acceso carnal, el ex funcionario realiza la prisión domiciliaria junto a Mirra que lo acompaña cada día, a pesar de que él continúa casado y, en esa rutina, la modelo asistió a una cancha de padel, como es de costumbre.

Al finalizar el partido, Mirra se encontraba sentada en un escalón del estacionamiento, allí se encontró con el reportero Oliver Ventura. En cuanto el periodista saludó, la mujer se levantó a gran velocidad y comenzó a caminar.

“Que falta de respeto ¡Salí, por favor! Dejame en paz ¿Qué te creés?”, apuntó molesta y con un elevado tono de voz. Cuando Ventura sostuvo que quería consultarle “bien” por la problemática que la envuelve, la ex “hermanita” arremetió: “¡Pero, ¿Qué bien?! Si vos sos un irrespetuoso ¿de qué me hablás?”, sin embargo, el joven insistió.

“¿Por qué decís que soy irrespetuoso?”, continuó el comunicador, a lo que la mediática respondió: “El acoso que vos tenés todo el tiempo, desde hace meses acá y cuando iba al penal ¡Dejame en paz!”.

“Dejen de hablar pelotudeces. Dejenme en paz, no quiero aclarar nada”, se exasperó Mirra y, en cuanto fue consultada por las supuestas posibilidades de maternidad, apuntó: “Andate a la mierda”, al igual que ante las preguntas de su vínculo con el ex gobernador.

Frente a la consulta de “¿Cómo estás con José -Alperovich-?”, la mediática insultó: “Andate a la mierda ¿Qué pingo te importa? ¿Quién sos? Fijate en tu vida”. Más adelante, Marianela desacreditó: “Vos no tenés respeto por nada, ni vos, ni ningún periodista. En mi vida no le aclaré nada a nadie”.

“¿Qué se creen, que José es Mauro Icardi”, concluyó la ex participante antes de retirarse del lugar.