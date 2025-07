Viajar a Estados Unidos sin visa: todo lo que hay que saber

Por Federico Albarenque

Argentina y Estados Unidos firmaron este lunes una carta de intención que marca el inicio del proceso para incorporar al país al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program), lo que permitiría a los ciudadanos argentinos viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa tradicional.

Sin embargo, expertos advierten que el proceso podría tomar al menos un año y no garantiza un resultado exitoso.

El acuerdo, firmado en un contexto de buena relación política entre ambos países, busca simplificar los viajes de turismo o negocios, que actualmente requieren una visa con un trámite que puede ser costoso y complejo.

Según Martín Arguello, titular de una consultora especializada en procesos de visas y ciudadanías, el programa de exención eliminaría la necesidad de entrevistas en la Embajada de Estados Unidos y reduciría costos, ya que el trámite electrónico (ESTA) cuesta solo 21 dólares, en contraste con los costos actuales de la visa. Sin embargo, este permiso tiene una validez de dos años, a diferencia de los 10 años de la visa tradicional, y el tiempo de estadía permitido seguiría siendo de 90 días para turismo o negocios.

Arguello aclaró en Cadena 3 que el proceso no implica un acceso automático a Estados Unidos. "La gente piensa que con este programa es pagar y listo, pero no es así. El trámite ESTA puede ser rechazado, especialmente si el solicitante tuvo un rechazo previo de visa o visitó países como Cuba desde 2021, lo que obliga a tramitar la visa tradicional", explicó.

Además, destacó que Argentina debe cumplir requisitos estrictos, como demostrar un bajo índice de rechazos de visas (actualmente por debajo del 5%) y fortalecer los controles fronterizos, un estándar que solo Chile cumple en la región.

El experto también desmintió rumores sobre incrementos en las tasas de visas, aclarando que no hay notificaciones oficiales al respecto. No obstante, mencionó la posibilidad de una "segunda tasa" o un "seguro de caución" de 250 dólares, aunque su implementación no está confirmada.

Con la expectativa de eventos como el Mundial de Fútbol 2026, muchos argentinos consultaron si es conveniente tramitar la visa ahora o esperar. Arguello recomendó anticiparse, ya que las tasas actuales tienen validez por un año para reprogramar citas, lo que podría evitar costos adicionales si se implementan cambios.

Además, subrayó que las visas emitidas, como las de 10 años obtenidas en 2017, siguen siendo válidas hasta su vencimiento, siempre que el pasaporte también esté vigente.

El proceso, que depende en parte de la sintonía política entre ambos gobiernos, genera entusiasmo, pero expertos piden moderar expectativas. "La letra chica es clave. Hay controles estrictos, y Argentina debe demostrar que cumple con los estándares de seguridad de Estados Unidos", concluyó Arguello.

Mientras tanto, quienes planean viajar a corto o mediano plazo deberán seguir los procedimientos actuales, asegurándose de contar con pasaporte y visa válidos.

