Qué hay que saber tras los cambios en la Ley Nacional de Tránsito

Por Federico Albarenque

El Gobierno nacional oficializó las modificaciones que completan la desregulación del transporte automotor. Se busca agilizar diversos trámites administrativos y reducir los costos para todos los conductores, tanto particulares como profesionales.

Entre las reformas, se incluyen la simplificación de los procesos de renovación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, la implementación de la licencia nacional digital, la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y la autorización de peajes sin barreras.

Las medidas se formalizaron mediante el Decreto 196/2025.

Una de las mejoras más notables es la digitalización de la licencia nacional de conducir, que será válida en todo el país. Para su renovación, los conductores deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica en línea cada cinco años si son menores de 65 años, cada tres años a partir de los 65 años, y de forma anual a partir de los 70 años.

En casos de infracciones graves, la renovación también requerirá la aprobación de un examen teórico-práctico. Además, los conductores principiantes deberán utilizar un cartel que indique su condición durante los primeros seis meses desde la expedición de su licencia. En caso de cometer faltas graves durante los primeros dos años, la licencia será suspendida.

Los cursos teórico-prácticos y los exámenes de aptitud psicofísica, necesarios para obtener la licencia, podrán llevarse a cabo de manera descentralizada por prestadores autorizados, ya sean públicos o privados, con estándares y exigencias definidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los certificados pueden presentarse en línea, facilitando los trámites.

Respecto a los conductores profesionales de transporte de cargas y pasajeros, se suprime la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). A partir de ahora, las licencias nacionales de las clases C, D y E serán válidas para el transporte interjurisdiccional siempre que sean emitidas por autoridades competentes según la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En cuanto a las revisiones técnicas para vehículos, se ha establecido que aquellos de uso particular con 0 kilómetros deben realizar su primera revisión en cinco años desde el patentamiento. Para vehículos de uso no particular, la jurisdicción decidirá el plazo, que no podrá exceder un año.

Los vehículos usados, particulares, con hasta diez años de antigüedad tendrán una vigencia de revisión técnica de dos años, mientras que los que superen esta antigüedad deberán someterse a revisión anual.

Asimismo, se introducirá en todas las rutas nacionales el sistema de peajes sin barreras, facilitando el tránsito vehicular. Vialidad nacional deberá implementar un programa que contemple que para junio de 2027, todos los caminos nacionales cuenten exclusivamente con sistemas de cobro Free Flow.

Finalmente, la nueva norma incluye la definición de 'vehículo autónomo', estableciendo requisitos obligatorios de acuerdo a diferentes niveles de automatización.

Además, los tráileres y casas rodantes de categoría O1 podrán ser transportadas por cualquier vehículo, con un solo Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), lo que disminuirá los costos y la burocracia para los usuarios.