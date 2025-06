¿Qué es una deepfake?

Por Federico Albarenque

Un video publicado el martes por el diputado nacional Rodrigo De Loredo, en el que se utiliza inteligencia artificial para simular la voz y la imagen del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, desató una fuerte controversia sobre el uso de deep fakes en la política argentina.

El material, compartido desde las redes sociales del propio diputado con la aclaración de que fue creado con inteligencia artificial, generó un debate sobre su legalidad, su impacto en el debate público y los riesgos que esta tecnología representa en un año electoral.

Un deep fake, según la definición técnica, es un video, audio o imagen manipulada mediante inteligencia artificial que recrea de manera hiperrealista a una persona diciendo o haciendo cosas que no ocurrieron.

En este caso, De Loredo utilizó esta tecnología para poner en boca de Llaryora un discurso ficticio sobre cuestiones políticas, como los aumentos, la culpabilización de terceros y los bajos salarios de los docentes.

Aunque el diputado fue explícito al señalar que el video era una creación artificial, especialistas advierten sobre el potencial dañino de estas prácticas.

Andrés Piazza, abogado especializado en ciberseguridad, analizó el caso en diálogo con Cadena 3. "El video difundido por De Loredo ofrece una oportunidad para debatir acerca de los deep fakes, falsos pero difícilmente identificables, que se están utilizando cada vez más con inteligencia artificial. Ya vimos casos en campañas anteriores, y ahora, con la posibilidad de confundir a las personas, es un momento clave para reflexionar, especialmente en un año electoral", señaló Piazza.

El especialista destacó que, aunque el video de De Loredo está protegido por la libertad de expresión y no sería pasible de sanciones legales debido al vacío normativo existente, su difusión plantea interrogantes éticos y democráticos. "No hay una regulación específica sobre deep fakes y, en este caso, al tratarse de dos figuras públicas, no parece haber un reclamo legal viable. Sin embargo, es una muestra del potencial dañino de esta tecnología. Si estas prácticas se descontrolan, podrían afectar el debate público y el sistema democrático", advirtió.

Piazza también subrayó la trazabilidad de este tipo de contenido. "Siempre es posible determinar quién creó o difundió un deep fake, lo que abre la puerta a establecer límites y sanciones. Los partidos políticos tienen la oportunidad de consensuar normas para evitar que estas prácticas confundan a la población y deterioren el sistema", añadió.

El caso de De Loredo se diferencia de un precedente reciente en la Ciudad de Buenos Aires, donde un video deep fake simulaba a Mauricio Macri sin que se identificara claramente al responsable de su publicación. En el caso cordobés, el diputado asumió la autoría y aclaró que se trataba de una creación artificial, lo que reduce la ambigüedad, pero no elimina las preocupaciones sobre el impacto de estos videos cuando se viralizan sin el contexto original.

Uno de los mayores temores expresados es que los deep fakes, al volverse indistinguibles de la realidad, generen una desconfianza generalizada.

El avance de la inteligencia artificial plantea un futuro donde distinguir la verdad de la mentira será cada vez más difícil. Por ello, especialistas coinciden en que este caso, más allá de su intencionalidad política, es una oportunidad para abrir un debate urgente sobre los límites éticos y legales del uso de deep fakes.

