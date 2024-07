FOTO: Bouchard (524° WTA): "Que la gente me encontrara atractiva mejoró mis contratos".

Federico Albarenque

Hoy traigo un tema polémico, que no sé si les toca de cerca o no. Los lindos tienen más amigos, mejores trabajos y ganan más. ¿Lindos para quiénes? Es una buena pregunta también.

Hay un trabajo muy interesante de un economista de la Universidad de Texas que afirma esto, lo que muchos intuyen, que los "lindos" la pasan mejor que los "feos". Lo cual no deja de ser, en cierta forma, discriminatorio. Dice que tienen mejores puestos de trabajo, mejores sueldos, hasta mejores tasas para los créditos, lógicamente porque tiene mejores sueldos. Mejores parejas y hasta un montón de amigos más, sobre todo en redes sociales.

Este estudio determina que la gente linda gana entre un 10 y un 15% más que el resto y que, en el caso de Estados Unidos, logran ganar cerca de 250.000 dólares más en su carrera. El dato surge a partir de trabajos de investigación: encuestar a los trabajadores, a los empleadores, hacer un relevamiento.

Se hizo un trabajo profundo para determinarlo. Y dice, abogados, políticos, futbolistas, prostitutas, todos ganan más si son lindos. O sea, ante lo mismo, si es lindo, un poquito más de ventaja. Acá hago un paréntesis, probablemente en determinados rubros tenga más incidencia o más peso que en otros. Sobre todo, los que tienen exposición pública.

En Argentina, a partir de otro estudio, también demostraron que hay un peso, si se quiere, de la belleza en el mercado laboral. Utilizaron gente de foto real, donde se manipuló el rostro de las personas. Hay un estudio, una ecuación, que dice que hay una cara perfecta cuando, por ejemplo, el espacio entre los ojos y la boca es del 36% del largo de la cara.

No tenemos que dejar de decir que es una discriminación total el estudio realizado. Y que siempre estuvo mal planteado y me parece que por eso se dan muchas discusiones ahora. Y gracias a Dios hoy estamos planteándonos que esa mirada siempre ha sido discriminatoria y que a las personas las tenemos que ver por lo que hacen, no por lo que físicamente nos muestran.

Imaginemos, si hubiera dos kioscos, unos al lado del otro, y venden los caramelos a un mismo precio, y atiende una chica muy linda en una y en otra no tan linda para los cánones, ¿a cuál creen que la gente va más? ¿Cuesta lo mismo el caramelo? Cuesta exactamente lo mismo. Hay una tendencia. Fue discusión hace tiempo en Estados Unidos porque los supermercados, entre comillas, contrataban cajeras no tan agraciadas porque de lo contrario la gente se frenaba a charlar con las cajeras. Y para agilizar el tiempo cambiaron eso.

Y esto en el deporte pasa muchísimo. ¿Creen que pasa o que no pasa? ¿Creen que las mujeres o los hombres más lindos no tienen más ventaja de las mujeres o los hombres más "feos"? Pasa. Y pasa desde chico. Por eso nosotros nos tenemos que horrorizar y lo más importante es el mérito de la persona y desarmar esa forma de pensar.

