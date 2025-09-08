FOTO: La maternidad y paternidad en la actualidad: ¿un anhelo o una carga económica?

Por Federico Albarenque

Según un nuevo relevamiento del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de UADE, solo uno de cada tres encuestados considera que la maternidad o paternidad son fundamentales para sentirse realizados.

Un 47% lo valora como importante, pero no esencial. Por otro lado, un 18% no le asigna relevancia alguna. Estos números contrastan notablemente con las expectativas de hace 30 o 40 años.

El principal factor que influye en esta percepción es el económico. Un 35% de los encuestados sostiene que el factor económico es fundamental para decidir tener hijos. En este sentido, los jóvenes de 18 a 30 años muestran un deseo creciente de no tener hijos, lo que refleja un cambio en las prioridades y valores de la sociedad.

Cuando se pregunta por la familia ideal, la mayoría se asemeja a la canasta básica del INDEC: dos adultos y dos menores. Sin embargo, la percepción de la familia ideal varía, con un 45% caracterizándola con dos hijos, un 16% eligiendo la opción de no tener hijos y un 15% optando por tres hijos.

Este dato plantea una discusión sobre la realidad de las familias en Argentina. La idea de una familia con más de tres hijos se ve como utópica, lo que refleja un cambio en las aspiraciones de las nuevas generaciones.

Además, se observa que existe un mayor porcentaje de mujeres que eligen no tener hijos en comparación con los varones, lo que se relaciona con la búsqueda de libertad laboral y la carga que implica la crianza.

El dato que se extrae es claro: el 35% de los encuestados considera que tener hijos es fundamental para sentirse realizado. Sin embargo, es probable que este porcentaje refleje a quienes aún no han tenido hijos, ya que quienes sí los tienen suelen valorar esta experiencia de manera diferente.

Es esencial comprender que tener hijos no debe ser visto como una obligación para la realización personal. La decisión de ser padre o madre debe basarse en el deseo genuino de formar una familia, no en la presión social.