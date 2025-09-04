Eventos históricos impactantes del 4 de septiembre a lo largo de los años

FOTO: Efemérides del 4 de septiembre: estos son los hechos que marcaron la historia

Efemérides del 4 de septiembre

El 4 de septiembre ha sido testigo de acontecimientos históricos que han marcado el rumbo de diversas naciones. Estos eventos abarcan desde el nacimiento de personalidades influyentes hasta la pérdida de grandes talentos que dejaron un legado en sus respectivos campos. A continuación, se presentan algunas de las efemérides más destacadas que ocurrieron a lo largo de los años en esta fecha.

1905: Nace Mary Renault

En Londres, Reino Unido, nace Mary Renault, escritora británica reconocida por sus novelas históricas ambientadas en la antigua Grecia. Uno de sus trabajos más notables incluye una biografía sobre Alejandro Magno, publicada en 1975. (Hace 120 años)

1888: Nace Oskar Schlemmer

El diseñador, pintor y escultor Oskar Schlemmer nace en Stuttgart, Alemania. Schlemmer formó parte de la Escuela Bauhaus, un movimiento artístico de renombre internacional. Su obra más célebre, el Ballet Triádico, se estrenó en 1922 y mostró a bailarines disfrazados como formas geométricas, influyendo en artistas como David Bowie. (Hace 137 años)

1809: Nace Manuel Montt

En Petorca, Chile, nace Manuel Montt, quien se convertiría en presidente de Chile entre 1851 y 1861. Durante su mandato, Montt promovió acciones en favor de la economía y llevó a cabo la creación de nuevas infraestructuras. Su gobierno se caracterizó por el autoritarismo y la fascinación por el progreso, incluyendo la promulgación del Código Civil en 1855. (Hace 216 años)

1241: Nace Alejandro III de Escocia

El rey Alejandro III nace en Roxburgh, Escocia, y gobernará desde 1249 hasta 1286. (Hace 784 años)

1989: Fallece Georges Simenon

En Lausana, Suiza, fallece Georges Simenon, célebre escritor belga conocido por ser el creador del personaje literario 'comisario Maigret'. (Hace 36 años)

1965: Fallece Albert Schweitzer

Albert Schweitzer, médico, filósofo, teólogo protestante y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1952, fallece en Lambaréné, Gabón. Se le recuerda por su dedicación y contribuciones a la leprosería que atendió desde 1913. (Hace 60 años)

1907: Muere Edvard Grieg

En Bergen, Noruega, fallece el compositor y pianista Edvard Grieg, conocido por su obra 'Heridas del corazón'. (Hace 118 años)

El evento más destacado del día es, sin duda, el nacimiento de Manuel Montt en 1809, figura clave en la política chilena que dejó una huella profunda en la dirección del país. Su legado se notó a través de sus reformas y la creación de nuevas oportunidades para la nación.

Al finalizar, se invita a los lectores a adentrarse en las efemérides de cada día y descubrir más sobre los eventos que han dejado su marca en la historia.